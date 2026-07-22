Asesinaron a alcalde mexicano dentro de la alcaldía; en enero había sobrevivido a otro ataque armado

Un alcalde fue asesinado a balazos dentro del ayuntamiento de una localidad en el centro de México, informaron autoridades, en una región donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

El alcalde de Temoac, estado de Morelos, Valentín Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

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Expertos forenses y policías investigadores encontraron el “cuerpo sin vida (de Lavín) en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal”, detalló un comunicado de la fiscalía de Morelos.