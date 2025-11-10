x

Colombia se lució con el equipo masculino en el Suramericano de Gimnasia en Medellín

Camilo Vera y Tomás Mejía los más destacados del equipo anfitrión. En damas se lució Dayana Benítez. Desde este miércoles compiten los infantiles.

    El equipo masculino de Colombia se llevó el primer puesto en el Suramericano disputado en Medellín, ahora el turno es para las categorías inferiores. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
10 de noviembre de 2025
bookmark

El coliseo Jorge Hugo Giraldo de Medellín se volvió a vestir de gala para recibir a los mejores exponentes de la gimnasia, en esta ocasión a los juveniles y mayores de Suramérica en el torneo que consagró a los colombianos como campeones.

Durante el fin de semana, los más grandes compitieron por medallas y desde este miércoles los más pequeños buscarán preseas en suelo, arzones, anillas, salto, paralelas y barra fija.

El evento, que cuenta con más de 400 gimnastas de 12 países, tuvo el lucimiento del equipo juvenil masculino de Colombia, que se quedó con el oro. El grupo lo integraron los antioqueños Tomás Mejía, Samuel López y Matías Ramos, junto a los cucuteños Camilo Vera y Jorman Álvarez.

Deportistas que además se lucieron en la general individual ganando el oro y la plata con Camilo y Tomás, quienes fueron los más destacados de Colombia en el certamen.

“Nos sentimos muy bien con el desempeño de los gimnastas juveniles, que vienen haciendo un gran papel, y con marcas cercanas a nivel que tiene Ángel Barajas, quien estuvo en Medellín pero no compitió”, comentó Leonardo González, entrenador de Antioquia y de Colombia junto a Jairo Ruiz, el mentor del medallista olímpico Barajas.

Camilo Vera, quien es una de las nuevas joyas que tiene Colombia en la gimnasia, fue el más destacado con seis medallas ganadas; mientras que el paisa Tomás Mejía ganó la plata en individual y clasificó a tres finales más, aunque no compitió, por decisión técnica, ya que presentaba una molestía en un hombro y el técnico González definió reservarlo porque este viernes viajarán a Filipinas a competir en el Mundial Juvenil.

En damas, la mejor presentación de las gimnastas nacionales fue de la bogotana Dayana Benítez, quien se quedó con el segundo lugar en el All Around juvenil.

“Me siento muy feliz por el resultado, acá comprendí que soy muy buena para las competencias internacionales y tengo que seguir trabajando fuerte porque el próximo año ya pasaré a mayores y la exigencia subirá, pero este resultado me da mucha esperanza y alegría. Es mi recompensa a todo el trabajo y dedicación”, comentó la medallista.

Momento para los más pequeños

Este martes se abrirán las puertas del coliseo Jorge Hugo Giraldo de Medellín para los entrenamientos de los gimnastas suramericanos de las categorías infantil, y prejuvenil, ambas ramas, que competirán desde mañana. La programación va del miércoles (2:30 p.m) a viernes en las categorías que tendrán deportistas de Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia.

Cada día la programación arranca a las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche con entrada libre para los aficionados.

Colombia contará con deportistas en las dos ramas, que buscarán las medallas de cada uno de los aparatos tanto en individual como por equipos.

En el equipo nacional la liga que más deportistas aportó es Antioquia con 18 gimnastas.

En total la ciudad es anfitriona de cerca de 400 competidores que arrancaron pruebas el fin de semana con mayores y juveniles.

