Ciclista colombiano fue suspendido por la UCI tras dar positivo en control de dopaje, ¿quién es y qué respondió?

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez, uno de los llamados a formar parte del “recambio generacional” del pedalismo criollo en Europa, fue notificado este martes que dio positivo por el uso de boldenona en un control antidopaje que le hicieron el 28 de diciembre de 2025, cuando se recuperaba de una cirugía de clavícula. Por eso, la Unión Ciclista Internacional tomó la decisión de suspender, de manera provisional, al corredor colombiano, de acuerdo con lo que informó el martes en un comunicado de prensa. La sustancia por la que fue “penalizado” Germán Darío Gómez hace parte de las prohibidas en la lista que elaboró la Agencia Mundial Antidopaje en 2025 y que la UCI adoptó.

La boldenona y sus metabolitos, en la que se incluyen los esteroides anabólicos androgénicos, pueden genera mejoras en el rendimiento del deportista. Sin embargo, en varios casos ha ocurrido a deportistas colombianos que dan positivo por la sustancia después de haber consumido carne de res. Es conocido que la boldenona es utilizada para aumentar la masa muscular de ese animal.

¿Qué dijo el ciclista colombiano?

Por eso, Germán Darío Gómez emitió un comunicado de prensa en el que explicó la situación y manifestó, palabras más, palabras menos, que considera que la sustancia llegó a su cuerpo después de haber comido carne de res porque, además, el control le fue realizado fuera de competencia.

“El ciclismo me lo ha dado todo, ha sido el pilar y bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado malas prácticas para obtener ventajas. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo. Hoy puede ser el día más complejo de mi vida deportiva, pero en medio de la estupefacción y la incertidumbre de un resultado que no corresponde a mi filosofía como atleta de alto rendimiento, solo puedo asegurarles que mi comportamiento dentro y fuera de competencia ha sido siempre transparente y ejemplar”, comentó el ciclista santandereano, que en 2023 fue uno de los mejores juveniles que tuvo el país y en 2024 llegó al equipo italiano Polti.

El pedalista dijo que hará todo lo que esté a su alcance para aclarar la situación. La UCI aseguró que no hablará más del tema hasta que se resuelva y, al tiempo, aclaró que el ciclista podía apelar el resultado y pedir que se hiciera un análisis de la prueba B que le fue tomada. “A partir de este instante empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia. Limpiar mi nombre y poder continuar mi carrera deportiva. Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar mi legitima defensa, tal como lo han hecho otros colegas implicados en casos similares al mío”, dijo Gómez en un comunicado a la opinión pública.