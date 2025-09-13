x

Video | Gol de Yerry Mina abrió el camino de la victoria del Cagliari ante el Parma

El defensa central, que había marcado con Colombia, ahora lo hace en la Serie A de Italia.

  • El colombiano Yerry Mina celebra su tanto ante el Parma en la victoria de Cagliari 2-0 por la Serie A. FOTO TOMADA x@SerieA_ES
    El colombiano Yerry Mina celebra su tanto ante el Parma en la victoria de Cagliari 2-0 por la Serie A. FOTO TOMADA x@SerieA_ES
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
bookmark

El defensor colombiano Yerry Mina se reportó con gol en la victoria del Cagliari 2-0 ante Parma, el nacido en Guachené, Cauca, marcó el primero, de cabeza, a los 33 minutos, para abrir el marcador.

Mina, quien fue titular, aprovechó un rebote que dejó en el área el arquero Zion Suzuki para, de cabeza, enviar el balón al fondo del arco y abrir el marcador en su casa.

Entérese: Video | Con este gol ante Venezuela, en su partido 50 con la Selección, Yerry Mina consiguió importante récord, ¿de qué se trata?

Los aficionados gozaron con la celebración del colombiano que parece se llevó todo el sabor de la Selección, pues celebró como lo hace con la tricolor, baile y mucho flow.

Es el cuarto gol del cafetero en su paso por Cagliari, desde 2023, y primero en la presente temporada.

En segundo tanto para su equipo llegó en la parte final, cuando a los 77 minutos Mattia Felici volvió a celebrar, esta vez para el 2-0 definitivo.

De esta manera, Cagliari llega a cuatro puntos en dos partidos y ocupa la séptima casilla de la clasificación general que lídera Juventus, parcialmente con 7 puntos.

En la próxima fecha el equipo del colombiano visita al Lecce, por la cuarta fecha de la Serie A de Italia, el próximo viernes, 19 de septiembre, a la 1:45 p.m., hora de Colombia.

Otros colombianos que tendrán acción en el fin de semana son Jefferson Lerma y Daniel Muñoz con Crystal Palace, Jhon Arias con Wolverhampton Wanderers, Luis Díaz con Bayern Múnich, entre otros.

Utilidad para la vida