Video | Gol de Yerry Mina abrió el camino de la victoria del Cagliari ante el Parma

El defensor colombiano Yerry Mina se reportó con gol en la victoria del Cagliari 2-0 ante Parma, el nacido en Guachené, Cauca, marcó el primero, de cabeza, a los 33 minutos, para abrir el marcador.

Mina, quien fue titular, aprovechó un rebote que dejó en el área el arquero Zion Suzuki para, de cabeza, enviar el balón al fondo del arco y abrir el marcador en su casa.

Entérese: Video | Con este gol ante Venezuela, en su partido 50 con la Selección, Yerry Mina consiguió importante récord, ¿de qué se trata?

Los aficionados gozaron con la celebración del colombiano que parece se llevó todo el sabor de la Selección, pues celebró como lo hace con la tricolor, baile y mucho flow.

Es el cuarto gol del cafetero en su paso por Cagliari, desde 2023, y primero en la presente temporada.