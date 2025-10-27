x

Video | Selección Colombia recibió una invitación muy especial de Karol G en Medellín; así fue el encuentro

Colombia viaja este lunes a Quito para el duelo ante Ecuador, por la segunda fecha de la Liga de Naciones.

  • Este es uno de los momentos que compartieron las jugadoras y el cuerpo técnico de Colombia con Guillermo Giraldo, padre de Karol G, quien realizó la invitación a la Selección. FOTO CORTESÍA FCF
    Este es uno de los momentos que compartieron las jugadoras y el cuerpo técnico de Colombia con Guillermo Giraldo, padre de Karol G, quien realizó la invitación a la Selección. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
bookmark

Luego de realizar su último entrenamiento en la capital de la Montaña y antes de viajar a Quito para el duelo de este martes, por la segunda fecha de la Liga de Naciones, la Selección Colombia femenina y su cuerpo técnico vivió un momento especial, gracias a la invitación de Karol G.

Confirmando su compromiso con el deporte femenino, La Bichota invitó a las jugadoras y el cuerpo técnico a una tarde de esparcimiento en su restaurante en Provenza, y allí el grupo compartió con Guillermo Giraldo, padre de la cantante paisa.

Don Guillermo fue el anfitrión de una invitación en la que las jugadoras además de probar las delicias del restaurante, compartieron momentos especiales y se animaron a entonar las canciones de La Bichota.

El anfitrión dedicó unas palabras muy emotivas para la Selección, confirmando que los colombianos están conectados con el grupo, al que le deseó lo mejor para el duelo ante Ecuador y el desarrollo de la Liga de Naciones.

En un ambiente cargado de alegría, música, una comida deliciosa y buena energía, la Selección se despidió de Medellín, que fue la casa del equipo nacional en el arranque de la Liga de Naciones, que dará dos cupos directos y otros dos por repechaje para el Mundial de 2027.

Este lunes, luego del desayuno, la Selección viaja a Quito, para descansar y estar listas para el duelo de este martes, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Este martes también se disputarán los duelos Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela; mientras que Perú descansará.

Así va la Liga de Naciones

La Selección Colombia y Ecuador se instalaron como las líderes de la Liga de Naciones, tras sus victorias 4-1 y 4-0 ante Perú y Bolivia, respectivamente.

Argentina venció 3-1 a Paraguay y por eso es tercera en la tabla de posiciones con tres puntos, pero menor diferencia de gol a favor.

Chile y Venezuela, ocupan las casillas cuatro y cinco, tras su empate sin goles.

Sin puntos aparecen Uruguay (que descansó en la primera fecha), Paraguay, Perú y Bolivia, que perdieron en su primera jornada.

