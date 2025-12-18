Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa

Un poderoso acto de amor, de padre y nostalgia por los que ya no están se tomó la final de la Copa BetPlay 2025 en medio de los disturbios que empañaron la fiesta del fútbol en el estadio Atanasio Girardot. Le puede interesar: “Gracias, porque siempre estuvieron ahí”: David Ospina a la hinchada de Nacional tras ganarle la copa al Medellín En medio del título de Atlético Nacional, tras vencer 1-0 al DIM en el partido de vuelta, un padre de familia, en homenaje a su hijo fallecido en el reciente accidente de bus, en donde 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, llevó a Matías Berrio, hincha de Nacional, y Mariana Galvis, del DIM —novia y también víctima del siniestro— a ver por primera vez un clásico paisa.

Durante el video, grabado y publicado en redes sociales por Win Sports, este hombre relató que nunca había dejado ir a su hijo a un clásico paisa por lo que esto mismo implica en cuanto a la seguridad, tal y como quedó registrado en esta ocasión tras acabarse el partido. Pero ahora, que ya no está Matías, expresó que quiso llevarlo a cumplir su sueño de estar en el máximo escenario de los antioqueños para que pudiera estar un clásico entre Medellín y Nacional, que lastimosamente terminó en una batalla campal entre hinchas.

Lastimosamente, el hijo de este hombre fue una de las 17 víctimas (16 estudiantes y el conductor) del terrible accidente ocurrido en una vía de Remedios, Antioquia, cuando venían desde de una excursión en Tolú (Sucre) por la culminación de sus estudios. “Siempre quiso venir a un clásico y nunca lo dejé. Hoy (miércoles 17 de diciembre) le queríamos dar el homenaje de que viniera a un clásico pro primera vez ya de esta manera y vea... Ella era hincha del DIM y no peleaba, y este, estuvo hasta en la escuela de Nacional”, comenzó relatando el padre del Matías en el video.

“Él era muy hincha de Nacional, jugaba en Nacional, íbamos a los partidos, llevaban dos años de novios... entonces, se murieron juntos, los velamos juntos, los enterramos juntos. Si se puede vivir en convivencia, vea, dos niños, cada uno hincha de un equipo de Antioquia y vea, los traje pa que vieran esto y mire...”, concluyó este padre de familia, tras lo sucedido en el Atanasio. Al final, en medio de una final desteñida por los fuertes disturbios entre hinchas de Medellín y Nacional, el club verde de la capital de Antioquia se llevó el título de la Copa BetPlay 2025 tras vencer a su rival de patio 1-0 con gol de Andrés Felipe Román al minuto 11 del primer tiempo.

Andres Roman en el momento del gol del triunfo para Nacional. FOTO: Camilo Suárez