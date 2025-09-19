Video | “Llegué a tener episodios de ansiedad”: Falcao confesó el “calvario” que vivió en Bogotá cuando jugó con Millonarios

Radamel Falcao García es una leyenda del fútbol colombiano, un depredador del área que ha hecho vibrar a los hinchas en estadios en todo el mundo con sus goles y jugadas. Sin embargo, su paso por Millonarios, un capítulo en el que su sueño de jugar en el equipo de sus amores se hizo realidad, estuvo lejos de ser lo que muchos imaginaban.
En una reciente y sincera conversación con su amigo y exfutbolista, el español Mario Suárez para su nuevo proyecto de entrevistas, el pódcast El Camino de Mario, el delantero de 39 años reveló que su experiencia en la capital colombiana fue un auténtico “calvario”, marcado por la ansiedad y la sensación de asfixia que lo llevaron al límite.
Entre altibajos, lesiones y presiones, el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia (36), pasó el último año vistiendo la camiseta del equipo con el que hasta su padre lo hubiera querido ver. Su llegada a Colombia, después de tantos intentos, fue una realidad.