Quién era Leif Elxnat, el estudiante alemán asesinado durante un viaje por La Guajira

La muerte de Leif Lino Elxnat, el estudiante alemán asesinado esta semana en La Guajira, dejó al descubierto no solo un caso que hoy es investigado por las autoridades, sino también la historia de un joven que había llegado al país movido por el interés académico, la sostenibilidad y el intercambio cultural.

Elxnat, de 26 años, era originario de Darmstadt, en el centro de Alemania, donde estudiaba Ingeniería Ambiental en la Technische Universität Darmstadt. Además de su formación universitaria, había fundado junto a otros jóvenes ALL-LCA, una empresa emergente enfocada en el desarrollo de software para optimizar procesos sostenibles en pequeñas y medianas empresas, un proyecto que ya lo perfilaba como emprendedor en el campo de la economía verde.

En Colombia había realizado un intercambio académico en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que concluyó en diciembre pasado. Tras finalizar el semestre, decidió extender su permanencia en el país para recorrerlo como turista, visitando distintas regiones antes de regresar a Europa.

Ese recorrido terminó de forma violenta el martes 6 de enero, cuando Elxnat se desplazaba en su motocicleta por la vía que conecta Maicao con Uribia, en el norte de La Guajira. Según la información oficial, fue interceptado por hombres armados en el kilómetro 58 de la carretera entre Cuatro Vías y Uribia, en jurisdicción rural del municipio de Manaure. En medio del hecho, habría intentado resistirse y recibió dos disparos en el lado izquierdo del pecho, que le causaron la muerte en el lugar.

Inicialmente se habló de un intento de hurto como móvil del crimen, pero la Policía y el CTI analizan una segunda hipótesis, luego de que los agresores no se llevaran otras pertenencias de valor. Las autoridades indicaron que los atacantes tampoco lograron encender la motocicleta debido a su sistema de seguridad, lo que abrió la posibilidad de que se tratara de una discusión o enfrentamiento previo en el camino.

El coronel Salomón Bello, comandante de la Policía de La Guajira, descartó que el homicidio esté relacionado con grupos armados como el ELN, y aseguró que se reforzó la seguridad en la zona con presencia militar para proteger a residentes y viajeros que se movilizan por la Alta Guajira.

En Alemania, la noticia causó conmoción. Personas cercanas lo describieron como un joven comprometido con el medioambiente y con una intensa vida cultural y deportiva. Además de su trabajo en sostenibilidad, colaboraba con la marca Cucuma Bikes, practicaba ciclismo, era DJ y entrenaba Shinson Hapkido, un arte marcial coreano que compartía con su padre y su hermano en un club local.

Desde la Escuela Colombiana de Ingeniería, su rectora, Myriam Astrid Angarita Gómez, destacó el impacto que dejó en su breve paso por la institución. En un comunicado, la universidad expresó su pesar por la muerte del estudiante y resaltó su humanidad, dedicación y disposición para el intercambio cultural entre Alemania y Colombia.