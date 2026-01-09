x

Avión de EE.UU. aterrizó en Caracas con delegación de Donald Trump incluido John McNamara

Los datos de rastreo de aviación registraron el aterrizaje de un avión con matrículas estadounidenses en la capital venezolana. En el grupo de viajeros estarían funcionarios del Departamento de Estado y el encargado de negocios de EE.UU. en Colombia.

  • John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia integra la delegación que viajó desde el país norteamericano a Venezuela con el fin de restablecer relaciones diplomáticas. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y redes sociales
    John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia integra la delegación que viajó desde el país norteamericano a Venezuela con el fin de restablecer relaciones diplomáticas. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
En la mañana de este viernes, 9 de enero, un avión con matrícula estadounidense aterrizó en Caracas, Venezuela, siendo esto una llegada inesperada en medio de la tensión luego de la captura de Nicolás Maduro.

Según los datos de rastreo aéreo, el avión N569AW de Estados Unidos habría partido de Miami a Curazao y luego a territorio venezolano. Su llegada al país sudamericano se dio alrededor de las 9:30 a. m., hora venezolana.

Lea también: Video | EE. UU. incautó el quinto petrolero en medio del bloqueo naval a Venezuela en operativo en el Caribe

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que John McNamara, encargado de negocios estadounidense en Colombia y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”.

Desde el Air-Force, el mandatario republicano habría mencionado días atrás su intención de restablecer las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.

“Lo estamos pensando”, fue lo que respondió desde el avión presidencial Donald Trump cuando fue consultado por la reapertura de la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

Diplomáticos consultados por AFP señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.

Con el cierre de su legación en Caracas, EE.UU. ha llevado a cabo sus operaciones para Venezuela desde la embajada en la vecina Colombia, aunque tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.

Siga leyendo: Trump afirmó que canceló una “segunda ola” de ataques a Venezuela tras liberación de presos políticos

