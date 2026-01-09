Avión de EE.UU. aterrizó en Caracas con delegación de Donald Trump incluido John McNamara

En la mañana de este viernes, 9 de enero, un avión con matrícula estadounidense aterrizó en Caracas, Venezuela, siendo esto una llegada inesperada en medio de la tensión luego de la captura de Nicolás Maduro.

Según los datos de rastreo aéreo, el avión N569AW de Estados Unidos habría partido de Miami a Curazao y luego a territorio venezolano. Su llegada al país sudamericano se dio alrededor de las 9:30 a. m., hora venezolana.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que John McNamara, encargado de negocios estadounidense en Colombia y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”.