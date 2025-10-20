Video | Dayro Moreno reveló por qué no ha estado jugando con Once Caldas y respondió a los presuntos actos de indisciplina

La derrota de Once Caldas ante Llaneros (2-0) en Villavicencio este fin de semana que pasó encendió, más que las alarmas deportivas, los rumores sobre una supuesta indisciplina que tendría como protagonista a la máxima estrella del equipo y goleador: Dayro Moreno. Le puede interesar: La Selección Colombia sub-17 ya se prepara para enfrentar a Costa de Marfil en el Mundial de Marruecos El histórico y máximo anotador del fútbol colombiano no estuvo en la convocatoria, y su ausencia ha sido el centro de una polémica que el jugador decidió enfrentar a su manera, aunque sin referirse al partido en cuestión.

La versión de Dayro sobre otra ausencia

Horas después del revés del “blanco, blanco”, Dayro Moreno hizo una aparición pública a través de su canal de YouTube este lunes 20 de octubre, donde compartió una rutina de entrenamiento personal, pero con un mensaje más allá. En el video, el atacante abordó una polémica anterior, su ausencia en el partido ante Boyacá Chicó, justo después de la eliminación de la Copa Sudamericana. En un tono directo, el delantero desestimó las especulaciones sobre su comportamiento en aquel momento.

“La gente a veces especula, mucho morbo y mucha maricada. Por ejemplo, el día que cuando yo no jugué con Chicó: sin mentir, yo llevo 21 años de carrera futbolística. No me daba. La parte psicológica está suave y yo soy duro. O sea, yo para mezclar psicológicamente con mi trabajo...”, explicó a su entrenador personal. Sin embargo, el delantero no mencionó ni ofreció explicaciones sobre por qué no jugó contra Llaneros, manteniendo el misterio.

El técnico Herrera lo desliga del bajo rendimiento

La rueda de prensa posterior al partido contra Llaneros se centró en el desempeño del equipo, pero no en la razón de la ausencia de Dayro. A Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, se le consultó si la baja del goleador había afectado el rendimiento del equipo. Herrera desestimó el argumento. “Este equipo ha atacado mucho. En los partidos contra Nacional, contra Medellín, lo hicimos y no la concretamos. Hoy (domingo), en el primer tiempo el equipo lo hizo todo para ganar. No concretamos. Entonces, no es porque no está Dayro: ha estado en los otros partidos también. A veces nos ha faltado es concretar las opciones”, sentenció el estratega, ubicando el problema en la falta de definición.

Desde Manizales señalaron actos de indisciplina por parte de Dayro

Mientras el jugador y el cuerpo técnico guardan silencio sobre el caso más reciente, el diario La Patria de Manizales publicó en su reciente edición digital que Dayro Moreno sí habría incurrido en faltas disciplinarias. Según el medio, las fuentes consultadas “prefirieron guardar silencio. Sin embargo, este medio sabe que después del juego con Independiente del Valle, el goleador tolimense ha cometido varios actos contra la disciplina del Club, motivo por los cuales ha perdido la titularidad”.

Dayro fue convocado por Lorenzo este año para jugar con la Selección Colombia en la Eliminatoria al Mundial 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @oncecaldas