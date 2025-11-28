Video | Carmelo Valencia se graduó del colegio a los 41 años y conmovió a todos con su discurso

Tras colgar los guayos y culminar una carrera futbolística de 19 años, pasando por equipos colombianos e internacionales, Carmelo Valencia sumó a su palmarés un título académico largamente esperado. Le puede interesar: Escándalo en Argentina: dura sanción a Estudiantes de la Plata por dar la espalda a campeón de la Liga nacional El exfutbolista, conocido como ‘Tutunendo’, recibió recientemente su diploma de bachiller técnico autodirigido tras la graduación realizada en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla, a sus 41 años de edad. Después de tres años de estudio y una “aventura increíble” en el Centro Inca, Valencia se graduó junto a sus jóvenes compañeros, completando una meta que había dejado inconclusa dos décadas atrás.

Carmelo Valencia recibiendo el diploma. FOTO: Centro Inca

Un sueño frustrado y una lección de vida

La obtención del diploma representa para Valencia la realización de un “sueño frustrado”. Al iniciar sus estudios, el exdelantero reveló el motivo de su deserción escolar en el año 2000, cuando cursaba noveno grado. “Desde que dejé mis estudios en el año 2000, recuerdo que iba para noveno y no eran tiempos fáciles. En ese momento estaba muy mal económicamente. Mi papá había dejado de pagarme la mensualidad, que en ese tiempo eran $12.000, y me sacaron del colegio por moroso. Decidí no volver más a las aulas de clase porque me daba pena regresar. Luego me centré en el tema del fútbol y pude hacer una carrera de casi 20 años”, expresó Valencia hace unos años a El Heraldo.

Carmelo junto a su familia en la graduación. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9

Sin embargo, luego de un largo esfuerzo, durante la ceremonia de graduación, Valencia ofreció un emotivo discurso a sus compañeros, motivándolos a ser dueños de su destino, siendo ellos mismos, quienes determinen el futuro de sus vidas. “Que nadie determine la vida de ustedes. Que nadie determine sus carreras, sus sueños, que nadie se los trunque, ni siquiera los más cercanos, porque muchas veces el más cercano desea algo simplemente para que tú sientas bien en el momento, pero no es en que nadie determine la vida de ustedes, ese es el mensaje que yo les dejo, y que aprovechen el tiempo”, expresó.

Del fútbol a los negocios: los nuevos planes

Valencia, quien finalizó su trayectoria profesional en 2022 con el Junior de Barranquilla, se radicó en la capital del Atlántico. Allí, en el Centro Inca, decidió validar su bachillerato, cursando desde sexto grado con un plan de dos cursos por año, lo que le tomó tres años en total. Ahora, con el título de bachiller en mano, su intención es continuar su formación académica estudiando administración de empresas con el fin de poder aumentar su experiencia académica.

Este conocimiento lo busca aplicar en el emprendimiento que inició tras su retiro: ‘Tutubuñuelos’, un negocio enfocado en la elaboración de buñuelos tradicionales, por lo que en redes sociales, el exjugador manifestó su emoción. “Emocionado bastante emocionado. Mira, ¿qué más quieres? Lo hemos logrado, papá. Ahora vienen grandes cosas, grandes cosas que nos van a llevar a otro nivel como la palabra. Así que gracias a todos, gracias al señor Jairo, a mí Rosa, a los de prensa, a todos y cada uno de mis compañeros, gracias, gracias. Están en mi corazón por siempre y para siempre”, detalló Carmelo en su discurso.

La trayectoria deportiva de ‘Tutunendo’