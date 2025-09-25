¿Israel fuera del Mundial? La Uefa se reunirá para definir su posible suspensión de competencias internacionales

Lo que empezó como una advertencia por parte del gobierno de España, quien habría anunciado que en caso de que clasificara Israel al Mundial, no mandarían a su selección al certamen, ha ido más allá. La Uefa ha convocado a votaciones para definir si se elimina al país del Medio Oriente de las competencias internacionales.
La reunión se llevaría a cabo a partir de la siguiente semana y se decidirá si los equipos israelíes siguen en los respectivos torneos continentales o por el contrario, son excluidos.
“La Uefa se dispone a tomar la próxima semana una decisión sobre si suspender o no a Israel, y se cree que la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo están a favor de una prohibición”, expresó el medio británico The Times.
El mismo medio detalló que en agosto, varios clubes europeos le habían preguntado al máximo ente del fútbol de Europa si había alguna forma de evitar jugar contra oponentes israelíes, pues cabe recordar que tanto las selecciones como los clubes de Israel compiten con los equipos europeos desde 1994.