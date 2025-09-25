¿Israel fuera del Mundial? La Uefa se reunirá para definir su posible suspensión de competencias internacionales

Lo que empezó como una advertencia por parte del gobierno de España, quien habría anunciado que en caso de que clasificara Israel al Mundial, no mandarían a su selección al certamen, ha ido más allá. La Uefa ha convocado a votaciones para definir si se elimina al país del Medio Oriente de las competencias internacionales. La reunión se llevaría a cabo a partir de la siguiente semana y se decidirá si los equipos israelíes siguen en los respectivos torneos continentales o por el contrario, son excluidos. Lea también: ¿Un favorito afuera? Participación de España en el Mundial estaría en duda si clasifica Israel “La Uefa se dispone a tomar la próxima semana una decisión sobre si suspender o no a Israel, y se cree que la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo están a favor de una prohibición”, expresó el medio británico The Times. El mismo medio detalló que en agosto, varios clubes europeos le habían preguntado al máximo ente del fútbol de Europa si había alguna forma de evitar jugar contra oponentes israelíes, pues cabe recordar que tanto las selecciones como los clubes de Israel compiten con los equipos europeos desde 1994.

¿Por qué la Uefa convocó a reuniones para evaluar la permanencia de los equipos de Israel en torneos internacionales?

La decisión de la Unión Europea de Fútbol Asociado (Uefa) de convocar a votaciones para definir el futuro de Israel en sus competencias se vio motivada por una recomendación que hicieron expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que, tanto este organismo como la Fifa suspendan al país del Medio Oriente por su ofensiva en Gaza. “Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos”, denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. “Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado”, insistieron. Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es “una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de “destruir” a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí. Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos internacionales deportivos “no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio”. No obstante, matizaron que el boicot “debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente” y que, por lo tanto, no debería “sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad”.

