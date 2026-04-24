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Dura sanción de Uefa para el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta discriminatoria ante Vinícius

Los hechos se presentaron en el duelo entre Real Madrid y el Benfica, por los playoffs de la Champions League.

  • Este fue el momento en el que el argentino Gianluca Prestianni presuntamente insultó a Vinícius Jr. en el duelo entre Benfica y Real Madrid. FOTO: GETTY
    Este fue el momento en el que el argentino Gianluca Prestianni presuntamente insultó a Vinícius Jr. en el duelo entre Benfica y Real Madrid. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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La UEFA suspendió al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento “discriminatorio”, aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle “mono” a la estrella del Real Madrid Vinícius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

También le puede interesar: Tarjeta roja al racismo: Benfica suspendió a cinco hinchas por ataques contra Vinícius Júnior

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta, ganado por el Madrid. Este partido ya se incluye en la sanción.

La UEFA decidió este viernes suspenderlo por “un total de seis partidos oficiales de competiciones de la UEFA y/o de selecciones nacionales”.

El órgano rector del fútbol europeo entiende que Prestianni incurrió en una “conducta discriminatoria (es decir, homófoba)” con sus acciones.

Vea también: Castrilli arremete contra la UEFA y Vinícius tras sanción a Prestianni: “¿Cualquiera puede acusar sin pruebas?”

Al condenar finalmente al jugador por “conducta homófoba” en lugar de por insulto racista, según su comunicado, la cámara disciplinaria de la UEFA valida la línea de defensa de Gianluca Prestianni, tal como había informado la cadena estadounidense ESPN.

Tres de los encuentros de sanción quedan en suspenso durante dos años y el jugador no deberá cumplirlos, siempre que no reincida.

El órgano rector del fútbol europeo precisó que solicitará a la FIFA “que la suspensión se extienda a nivel mundial”.

En ese caso, esto podría afectar a una eventual participación de Prestianni con la selección argentina en el Mundial.

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