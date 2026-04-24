Dura sanción de Uefa para el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta discriminatoria ante Vinícius

La UEFA suspendió al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento “discriminatorio”, aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle “mono” a la estrella del Real Madrid Vinícius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

También le puede interesar: Tarjeta roja al racismo: Benfica suspendió a cinco hinchas por ataques contra Vinícius Júnior

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta, ganado por el Madrid. Este partido ya se incluye en la sanción.