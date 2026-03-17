Neymar rompe el silencio: Su mensaje de fe y “fastidio” tras ser descartado para los amistosos de Brasil

La ausencia de Neymar en la lista de convocados para los próximos partidos de la Selección de Brasil sigue generando controversia. Hay quienes piensan que, por su recuperación y el buen nivel mostrado en el Santos, ha hecho méritos para ser llamado por Carlo Ancelotti; mientras tanto, otros aseguran que en este momento hay delanteros en mejor forma. Lea aquí: ¿Ancelotti no confía aún en Neymar? El 10 quedó fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos previos al Mundial El jugador expresó su tristeza por no aparecer en el listado, pero confía en estar presente en el Mundial, para el cual faltan poco menos de tres meses. “Obviamente estoy fastidiado, triste (...), pero sigo con foco día a día, entrenamiento a entrenamiento, juego a juego”, reaccionó Neymar durante una jornada de la Kings League en Brasil. “El sueño continúa”. En sus redes sociales, reforzó su postura con un mensaje de fe citando el versículo bíblico Juan 13:7 y que dice: : “Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después”.

Conozca la postura de Ancelotti

Consultado en rueda de prensa en Río de Janeiro, Ancelotti resaltó que la estrella del Santos aún no está en plenitud física. “Neymar puede estar en la Copa del Mundo o puede no estar si no se encuentra al 100%. Yo necesito jugadores al 100%”, manifestó el DT italiano. Máximo anotador histórico de la Seleção con 79 goles, Neymar no viste la verdeamarela desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión ante Uruguay. Mientras espera su oportunidad, el astro jugará este miércoles con el Santos frente al colero Internacional de Porto Alegre por el Brasileirão. En la cita mundialista, que iniciará el 11 de junio, Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia. Ancelotti tiene hasta el 11 de mayo para definir la lista preliminar y el 18 de mayo anunciará la convocatoria definitiva de 26 futbolistas. Además, el técnico insistió en su permanencia en el “Scratch”: “Antes o después, vamos a oficializar la renovación”.

¿Qué caras nuevas tendrá Brasil?

En el listado aparece Endrick, quien tras recibir pocas oportunidades en el Real Madrid, ha “explotado” en el Lyon con tres goles y tres asistencias en la Ligue 1. El atacante busca consolidarse tras haber estado presente en la derrota ante Argentina en marzo de 2025, resultado que provocó el relevo de Dorival Júnior por Ancelotti. Le puede interesar: “Mi niño, como dijiste: no deberías pasar por esto”: el conmovedor mensaje de Neymar a Rodrygo por su grave lesión La convocatoria para los amistosos contra Francia (26 de marzo) y Croacia (31 de marzo) incluye otras sorpresas. Igor Thiago, goleador del Brentford (18 tantos en Premier League) recibe su oportunidad. Hay nuevos nombres para la defensa y el mediocampo: Rayan, Gabriel Sara, Danilo, Bremer, Roger Ibáñez y Léo Pereira. “Tenemos lesiones importantes como las de Militão, Bruno Guimarães, Estêvão o Rodrygo, a los que deseamos una pronta recuperación”, concluyó el estratega.

Este es listado de convicados