Neymar rompe el silencio: Su mensaje de fe y “fastidio” tras ser descartado para los amistosos de Brasil

La ausencia de Neymar en la lista de convocados para los próximos partidos de la Selección de Brasil sigue generando controversia. Hay quienes piensan que, por su recuperación y el buen nivel mostrado en el Santos, ha hecho méritos para ser llamado por Carlo Ancelotti; mientras tanto, otros aseguran que en este momento hay delanteros en mejor forma.
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El jugador expresó su tristeza por no aparecer en el listado, pero confía en estar presente en el Mundial, para el cual faltan poco menos de tres meses. “Obviamente estoy fastidiado, triste (...), pero sigo con foco día a día, entrenamiento a entrenamiento, juego a juego”, reaccionó Neymar durante una jornada de la Kings League en Brasil. “El sueño continúa”. En sus redes sociales, reforzó su postura con un mensaje de fe citando el versículo bíblico Juan 13:7 y que dice: : “Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después”.