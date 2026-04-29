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Hora y dónde ver Colombia ante Bolivia por el Sudamericano femenino Sub 17

Las dirigidas por Carlos Paniagua tienen dos puntos, tras dos empates ante Argentina y Chile, las líderes del grupo A.

  • La delantera colombiana Rihanna Cuesta fue la que más buscó el gol en el duelo contra Chile, este jueves, las cafeteras se miden a Bolivia, en busca de su primera victoria. FOTO CORTESÍA FF
    La delantera colombiana Rihanna Cuesta fue la que más buscó el gol en el duelo contra Chile, este jueves, las cafeteras se miden a Bolivia, en busca de su primera victoria. FOTO CORTESÍA FF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Lograr empates ante las dos selecciones que lideran el grupo es algo positivo para la Sub-17 femenina de Colombia que este jueves se enfrentará a Bolivia con la ilusión de buscar su primera victoria en el Sudamericano de Paraguay.

El duelo, previsto para las 3:00 p. m., en el estadio Defensores de Chaco, en Asunción, es la oportunidad para que las cafeteras logren el triunfo que las impulse para mejorar casillas en la tabla de posiciones.

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En el país, el duelo se podrá apreciar por www.golcaracol.com, Ditu, Caracol y RCN HD2.

Las dirigidas por Carlos Paniagua tienen pendiente el gol: ante Chile no concretaron ninguna de las aproximaciones que generaron.

Argentina es el líder del grupo con 7 puntos, seguido de Chile con 4 y Paraguay con 3, mientras que Colombia ajusta 2 unidades, y Bolivia cierra la zona sin puntos.

Las gauchas tienen un partido más disputado y a Colombia, además del duelo ante Bolivia, le queda el compromiso contra las paraguayas, previsto para el domingo 3 de mayo.

El técnico Paniagua ha sido enfático en mencionar que, en estas categorías, se debe tener mucha paciencia y que el grupo va creciendo en medio del torneo, ya que son jugadoras muy jóvenes, algunas tienen solo 15 años y están viviendo sus primeras experiencias internacionales.

El entrenador confía en que ante Bolivia las cosas se den para que las delanteras y extremas puedan demostrar todo su potencial en busca de la victoria.

En el Grupo B el líder es Brasil con 6 puntos, seguido por Ecuador y Uruguay, cada uno con 3; sin puntos aparecen Venezuela y Perú.

De cada grupo clasifican las tres primeras selecciones a la fase final, en busca del título y de los cuatro cupos al Mundial de Marruecos.

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