Hora y dónde ver Colombia ante Bolivia por el Sudamericano femenino Sub 17

Lograr empates ante las dos selecciones que lideran el grupo es algo positivo para la Sub-17 femenina de Colombia que este jueves se enfrentará a Bolivia con la ilusión de buscar su primera victoria en el Sudamericano de Paraguay.

El duelo, previsto para las 3:00 p. m., en el estadio Defensores de Chaco, en Asunción, es la oportunidad para que las cafeteras logren el triunfo que las impulse para mejorar casillas en la tabla de posiciones.

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En el país, el duelo se podrá apreciar por www.golcaracol.com, Ditu, Caracol y RCN HD2.