Los semifinalistas de la Champions valen 4.000 millones de euros: El dinero manda, pero la jerarquía decide

La edición 2025-26 de la Champions League entró en su recta definitiva y solo sobreviven cuatro equipos: el alemán Bayern Múnich, el francés Paris Saint-Germain (PSG), el español Atlético de Madrid y el inglés Arsenal. Son los representantes de las ligas más poderosas del mundo, exceptuando la italiana, que también sufrió el golpe de la eliminación de su selección nacional de la Copa Mundo de Norteamérica 2026. Luego de saborear el espectáculo de los cuartos de final, donde sobresalió el duelo que el Bayern le ganó al “Rey de Europa” (Real Madrid), surgen tópicos interesantes para analizar. Uno es el económico: el valor total de los cuatro semifinalistas es de casi 4.000 millones de euros (M€). Dos de ellos ocupan los puestos 3 y 4 del ranking de los clubes más caros del certamen: Arsenal (1.230 M€) y PSG (1.210 M€), superados únicamente por el Real Madrid (1.340 M€) y el Manchester City (1.310 M€), ya eliminados. Lea aquí: Así fue como Luis Díaz tumbó al rey de Europa y ahora lleva al Bayern a la semifinal de la Champions League A la penúltima fase se colaron el Bayern Múnich (966 M€) y el Atlético de Madrid (587 M€), dejando por fuera a favoritos con mayor billetera como el Barcelona (1.170 M€), Chelsea FC (1.160 M€) y Liverpool (1.020 M€). Así, los cuatro elencos que lucharán por los cupos a la final en Budapest —prevista para el próximo 30 de mayo— representan la élite financiera global con una cifra acumulada de 3.992 M€.

Este es el valor de los cuatro semifinalistas de la Champions League, según Tranfermarkt. FOTO EL COLOMBIANO

Poderío deportivo en la llave Bayern vs. PSG

La primera llave es, para muchos, una final anticipada. El Bayern Múnich, impulsado por el gran momento del extremo colombiano Luis Díaz, el talento del francés Michael Olise y la eficacia de Harry Kane, ostenta una plantilla de 965,95 M€. Con un promedio de edad de 27,2 años, los alemanes representan el equilibrio entre madurez y potencia. En lo deportivo, el Bayern ha disputado 12 partidos con un registro impresionante: 11 triunfos y una sola derrota, marcando 38 goles (3.17 por juego) y recibiendo 14. Le puede interesar: ¿Quién es Michael Olise, el “socio ideal” que potencia a Luis Díaz en el Bayern Múnich? Al frente estará el “Goliat” de la competición: el PSG. El conjunto francés es el segundo plantel más costoso de los cuatro (1.210 M€), con un dato revelador: es el equipo más joven de las semifinales (24,1 años). El proyecto liderado por Luis Enrique, vigente campeón, apuesta por la potencia física y el talento precoz. De sus 14 presentaciones, ganó 9, empató 3 y perdió 2, con 38 tantos a favor (2.72 por encuentro) y 17 en contra.

Conozca las diferencias de la semifinal Diferencias Atlético vs. Arsenal

En la otra acera, el Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone vuelve a vestirse con el traje de “obrero de lujo”. Con un valor de 587 M€, es el equipo más modesto de esta fase y el más veterano (27,7 años). Los españoles deberán apelar a su oficio para frenar al equipo más caro de Europa: el Arsenal FC. Los “Gunners” lideran el ranking financiero con 1.230 M€. El equipo de Mikel Arteta, con un promedio de 26,5 años, casi duplica en valor a su par colchonero. Es el choque de dos realidades: la solidez defensiva madrileña frente a la chequera y verticalidad de la Premier League.

La campaña del Atlético refleja 7 victorias, 2 empates y 5 caídas en 14 juegos (34 goles a favor y 26 en contra). Por su parte, el Arsenal es el único invicto tras 12 partidos (10 triunfos y 2 empates), gracias a sus 27 anotaciones (2.25 por encuentro) y solo 5 tantos recibidos.

¿Cuáles fueron las claves para avanzar?

La Champions League 2026 ha premiado la inversión, pero también la planificación. Mientras Arsenal y PSG demuestran que superar la barrera de los 1.200 millones garantiza protagonismo, el Bayern da cuenta de que con menos inversión, pero mayor jerarquía individual (Díaz, Kane y Olise), se puede tumbar a gigantes.