Ya son 30 las selecciones clasificadas al Mundial de 2026, este es el listado

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar este viernes a Islas Feroe (3-1), mientras que Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo. Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada europea, el lunes. Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos. La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, otorga una plaza de repesca a la República Checa (13), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes.

Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis fases finales de la Copa del Mundo: fue finalista en 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona) y en 2022 (derrotada por Argentina, que se coronaría campeona). Modric, capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial (2006, 2014, 2018 y 2022). Gracias a un doblete de su jugador del momento, Nick Woltemade, Alemania consiguió una valiosa y trabajada victoria en Luxemburgo (2-0), con la que queda a un punto de clasificarse al Mundial.

Con 12 unidades en la tabla, la tetracampeona mantiene el primer lugar del grupo empatada con Eslovaquia, pero por delante en la diferencia de goles general (+7 contra +4), que logró una victoria en casa contra Irlanda (1-0). También este viernes, Países Bajos empató contra Polonia (1-1) en Varsovia y prácticamente aseguró su cupo. Este sin de semana habrá una amplia programación de partidos en Europa. Tras un nuevo contratiempo con Lamine Yamal, que acabó desconvocado por molestias en el pubis que sufre desde septiembre, España buscará alargar este sábado (12:00 del día en Colombia) en Georgia una nueva victoria que deje prácticamente sellado su boleto.

El cuadro de Luis de la Fuente encabeza la llave con 12 puntos, tres más que Turquía, que recibirá a Bulgaria en Bursa, a la misma hora. Una victoria en Tiflis podría enviar a la Roja al Mundial, siempre y cuando Turquía no gane. En amistosos, Brasil jugará contra Senegal (11:00 a.m., de Colombia), en Londres; mientras que Estados Unidos se medirá a Paraguay (5:00 p.m.) y México a Uruguay (8:00 p.m.).

Ya son 30 las selecciones clasificadas al Mundial 2026