Otra vez les fallamos: Cornare atendió 157 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre

La cifra, registrada en el Centro de Atención y Valoración de Cornare, representó un aumento cercano al 250 % frente a los casos atendidos en el mismo periodo del año anterior.

  • Zarigüeyas y aves silvestres, entre ellas búhos, gavilanes y colibríes, figuran entre las especies más afectadas por el uso de pólvora durante las celebraciones de diciembre en la jurisdicción de Cornare. FOTO cortesía Cornare
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
En algún punto de diciembre, cuando el ruido de la pólvora rompe la noche y las celebraciones avanzan sin pausa, una zarigüeya desorientada cruza una vía secundaria del Oriente antioqueño y muere atropellada. No es una escena real, pero podría serlo, pues año tras año, durante las festividades de fin de año, situaciones como esta se repiten: animales que huyen del estruendo, pierden el rumbo, abandonan sus refugios o quedan expuestos a riesgos que antes no existían.

Lea también: Más malas noticias para la fauna silvestre en el Valle de Aburrá: 34 animales afectados por pólvora fueron atendidos por el Área Metropolitana

La magnitud de ese fenómeno quedó registrada en los reportes oficiales de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), en la que se da cuenta de que solo durante diciembre de 2025, 157 animales silvestres ingresaron al Centro de Atención y Valoración (CAV) por causas asociadas directa o indirectamente al uso de pólvora. La cifra representa un aumento cercano al 250 % frente a los 45 casos atendidos en el mismo periodo de 2024 y evidencia una presión crítica sobre la biodiversidad de la región, así como sobre la capacidad operativa del centro.

Los ingresos al CAV no respondieron a un único tipo de lesión ni a un solo patrón de afectación: la mayoría de los animales presentaron traumas físicos graves, desorientación severa y alteraciones en sus comportamientos naturales, efectos asociados al ruido y a las detonaciones. A ello se sumaron escenarios menos visibles, aunque igual de letales, como muertes súbitas, abandono de nidos —con la consecuente llegada de animales huérfanos— y un incremento de riesgos derivados de la interacción forzada con infraestructuras humanas y animales domésticos.

Entérese de más: Tres animales murieron en el Parque de la Conservación en Medellín: ¿qué fue lo que pasó?

El desenlace fue particularmente adverso y pese a los esfuerzos técnicos, veterinarios y operativos del equipo interdisciplinario del CAV, el 65 % de los individuos ingresados tuvo un resultado mortal. El 35 % restante permanece con pronóstico reservado, con mayores probabilidades de recuperación en los casos correspondientes a animales huérfanos. En ese sentido, es pertinente mencionar que las cifras no reflejan la totalidad del impacto, corresponden únicamente a los animales que lograron ser rescatados y trasladados al centro, lo que implica un subregistro inevitable de casos que nunca alcanzan a ser reportados.

Un impacto generalizado en los 26 municipios

Los hechos se extendieron a toda la jurisdicción de Cornare. Si bien municipios como Rionegro, Marinilla, Guatapé, El Peñol, El Retiro, El Carmen de Viboral y Guarne concentraron el mayor número de reportes, en los 26 municipios bajo la autoridad ambiental se registraron casos de fauna silvestre impactada durante las celebraciones de fin de año. Las especies más perjudicadas fueron principalmente zarigüeyas y diversas aves silvestres, entre ellas gallinazos, gavilanes, búhos, tórtolas, pollas de agua, alcaravanes y colibríes. En menor proporción, también se atendieron algunos reptiles.

Desde la dirección de la corporación, el balance dejó una lectura contundente: “Una triste noticia para la región y para nuestra fauna silvestre. Seguimos utilizando la pólvora para celebrar diciembre y eso está acabando con nuestra fauna. El llamado es a que la pólvora no sea parte de la celebración”, afirmó Javier Valencia González, director general de Cornare.

Y es que, más allá de las lesiones inmediatas, el impacto más grave está en la alteración de los comportamientos naturales de la fauna silvestre, un factor que desencadena muertes súbitas, colisiones contra ventanas, atropellamientos, electrocuciones, abandono de nidos y ataques por animales domésticos. “Nuevamente hacemos un llamado y una invitación a la comunidad para que tomen conciencia y tengan en cuenta que el disfrute y la celebración de estas festividades no tienen por qué significar sufrimiento, dolor e incluso muerte para los animales silvestres de nuestra región”, explicó Camilo Muñoz, veterinario del CAV Cornare.

Ante cualquier caso de fauna silvestre herida o afectada, Cornare recuerda que la ciudadanía puede comunicarse con la línea de emergencia de fauna silvestre 3217811388 para la atención oportuna de estos eventos.

Ciencia
Biodiversidad
Explosivos
Pólvora
Navidad
Cornare
Muerte
Animales
Bienestar animal
Antioquia
Club intelecto
