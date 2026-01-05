x

Las veces en que Trump ha cumplido sus amenazas contra Petro

Donald Trump ha lanzado una serie de amenazas públicas y advertencias directas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, que van desde presiones económicas y acusaciones de narcotráfico hasta insinuaciones explícitas de una posible acción militar contra Colombia.

    El cruce de declaraciones entre Donald Trump y Gustavo Petro dejó de ser un episodio retórico aislado para convertirse en una escalada sostenida de presiones y amenazas. Foto: Colprensa/AFP.
El Colombiano
hace 9 horas
El presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente dijo que veía “bien” una posible intervención militar en Colombia, mantiene su retórica cargada de mensajes hacia Gustavo Petro, mandatario colombiano que transita su último semestre como jefe de Estado.

Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo que “una operación en Colombia suena bien para mí”, sugiriendo la posibilidad de una intervención militar similar a la realizada en Caracas. El mandatario de Estados Unidos acusó a Gustavo Petro de gobernar un país “enfermo” y lo describió como alguien que “produce cocaína y la envía a Estados Unidos”, insinuando que Colombia es responsable del narcotráfico hacia EE. UU.

A su turno, en varios mensajes, Petro ha respondido que no tiene manera de saber si Maduro y su esposa “son buenas o malas personas”, debido a que “después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”.

También le dijo, en su cuenta de X, antes Twitter: “deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”.

Petro aseguró en su publicación que las advertencias emitidas por el presidente norteamericano estaban relacionadas con su opinión sobre el conflicto en Gaza y los desacuerdos que han tenido por el régimen venezolano. “Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga porque enredo más la circunstancia, pero creo que debo explicarle al pueblo lo que pasa”, afirmó Petro en una comparecencia difundida en redes sociales, en el que aseguró que Trump está “muy desinformado” sobre Colombia.

Esta no es la primera vez que el mandatario republicano lanza ‘dardos’ contra el presidente Petro. El 26 de enero de 2025 Donald Trump amenazó a Colombia con el alza arancelaria a varios productos luego de que el presidente Petro se negara a recibir vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos en medio de las redadas contra migrantes en ese país.

Enfurecido, Trump respondió públicamente aquel 26 de enero con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones colombianas y la suspensión de ayuda financiera a Colombia. También ordenó revocar visas de funcionarios colombianos y suspender la emisión de las mismas en su consulado en Bogotá. Esta amenaza de “guerra comercial” provocó una crisis diplomática inmediata. Petro contraatacó anunciando aranceles espejo de 25 % a productos estadounidenses, pero rápidamente cedió y permitió finalmente la llegada de los deportados.

La guerra contra las drogas

En octubre de 2025, Trump retomó la “guerra contra las drogas” en el Caribe con operativos contra lanchas sospechosas de narcotráfico, algunos en aguas cercanas a Venezuela y Colombia. Las controvertidas operaciones, que han sido rechazadas por Naciones Unidas y otros sectores, ya suman 30 ataques que han dejado al menos 107 muertos, de acuerdo con cifras oficiales de la Casa Blanca. Petro criticó estas operaciones y llegó a acusar a EE.UU. de “asesinar” gente inocente.

En respuesta, en la primera quincena de octubre del año pasado, Trump acusó directamente a Petro de supuestamente liderar el narcotráfico. Pocos días después, el 22 de octubre de 2025, Trump habló ante periodistas en el Despacho Oval y lanzó una advertencia personal: “(Petro) es un tipo que está haciendo muchas drogas... Más vale que tenga cuidado, o tomaremos acciones muy serias contra él y contra su país”.

Señaló a Petro, sin prueba alguna que haya exhibido, de “ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”. Petro respondió que él es quien más ha combatido a los narcotraficantes en Colombia y que Trump está siendo engañado por sus asesores. Días después, Trump acusó al colombiano de ser “un matón” y “una mala persona”.

Estas palabras sugerían que la paciencia de Washington se agotaba y que vendrían consecuencias. Su administración, entonces, incluso agregó formalmente a Colombia a la lista de países que “fallan” en la lucha antidrogas, algo que no ocurría desde hacía 30 años. Trump también amenazó de nuevo con cortar toda la ayuda financiera (unos $230 millones) hacia Colombia y planteó subir aranceles a sus exportaciones.

Petro, por su parte, rechazó las acusaciones como “calumnias” y defendió que su gobierno incautaba cocaína a niveles récord. Sin embargo, el mensaje de Trump –respaldado luego por sanciones efectivas del Departamento del Tesoro– marcó un deterioro inédito en las relaciones bilaterales, equiparando a Colombia con regímenes adversarios (Trump incluyó a Petro en grupo de mandatarios sancionados por EE.UU., junto a líderes de Rusia, Venezuela y Corea del Norte).

Lista Clinton: otra represalia

El 24 de octubre del año pasado, en ese contexto de acusaciones de parte de Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton. En ella registran a personas u organizaciones a las que señalan de tener vínculos con el narcotráfico o con el crimen organizado. Las autoridades norteamericanas también sumaron en esa decisión a Verónica Alcocer, esposa de Petro; a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente; y a Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia.

Para el 3 de diciembre de 2025, en plena ofensiva antidrogas, Trump comenzó a sugerir públicamente la opción militar más allá de Venezuela. En una reunión de gabinete discutió su campaña contra las rutas de la cocaína y mencionó abiertamente a Colombia e insinuó que Colombia podría ser blanco de acciones militares si persistía el narcotráfico.

Según reportes, expresó en esa reunión: “He escuchado que Colombia produce cocaína... Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques”. Remarcó que Venezuela no sería el único objetivo: “no necesariamente solo Venezuela”, dijo, dejando implícito que Colombia también “está en la mira” y que “más le vale (a Petro) andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga”.

Petro respondió de inmediato en X advirtiendo que “atacar nuestra soberanía es declararnos la guerra” y pidiendo a Trump “no dañar dos siglos de relaciones”. Varios líderes colombianos – incluso opositores a Petro – se unieron en rechazar cualquier insinuación de intervención militar, subrayando que Colombia “no es un Estado fallido” y que una agresión violaría la Carta de la ONU. Este intercambio marcó un punto de quiebre, elevando el tono de confrontación a nivel militar.

El pasado 3 de enero, tras una operación estadounidense en Caracas, que resultó en la sustracción o captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Trump arremetió contra Petro y volvió a acusarlo de “producir mucha droga” con “fábricas de cocaína” que envían el producto a EE.UU. El presidente de ese país dijo que le “suena bien” la idea de llevar a cabo una operación militar en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela para la detención de Nicolás Maduro. Además, dijo que Colombia está gobernada por “un hombre enfermo”.

Esta declaración pública fue vista por el presidente Petro como amenaza personal de derrocamiento o acción militar. A su turno, Petro denunció la “terrible desinformación” de Trump sobre el narcotráfico, e incluso insinuó que sus allegados lo inducían al error. Trump pasó de sanciones económicas a amenazas de fuerza directa contra Petro, elevando la confrontación a niveles inéditos entre EE.UU. y Colombia.

Mientras Trump ha pasado de advertencias económicas y descalificaciones personales a insinuar abiertamente acciones de fuerza contra Colombia, Petro ha salido en defensa de la soberanía colombiana, denunciando injerencias y recordando los límites del derecho internacional. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se mantiene un escenario de incertidumbre regional en el que cada nueva declaración eleva el tono.

Presidente de Estados Unidos
Presidencia
Diplomacia
Gobierno Nacional
Estados Unidos
Gobierno del cambio
crisis política
Relaciones diplomáticas
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
