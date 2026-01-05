Lamentable: hallan muerta a pareja de esposos en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño

Una triste noticia enluta a la comunidad del municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, más específicamente a los vecinos del barrio Montesol, donde en una de las viviendas fue hallada sin vida una pareja de esposos: Natalia Lezcano Patiño, de 36 años de edad, y Wilson Cardona Avendaño, de 37.

El hecho, de acuerdo con las autoridades, fue reportado por la comunidad en la tarde del pasado domingo 4 de enero. Allí llegó la policía y, al inspeccionar, se encontraron con la desgarradora escena.

Acorde con lo preliminarmente dicho, es que la pareja ya había tenido episodios de discusiones y violencia intrafamiliar, incluso, una de las versiones es que, presuntamente, el esposo invertía el dinero de su trabajo en “vicios”. No obstante, ninguno de estos testimonios ha sido oficialmente confirmado.