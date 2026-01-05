x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Lamentable: hallan muerta a pareja de esposos en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño

Una de las primeras hipótesis apunta, al parecer, a un homicidio y posterior suicidio en una vivienda del barrio Montesol de esta localidad. Conozca más detalles.

    La pareja de esposos habría sido hallada sin vida por la madre de la mujer, quien al llegar a la casa se encontró con la desgarradora escena. FOTO Cortesía Entre Ceja y Ceja.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Una triste noticia enluta a la comunidad del municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, más específicamente a los vecinos del barrio Montesol, donde en una de las viviendas fue hallada sin vida una pareja de esposos: Natalia Lezcano Patiño, de 36 años de edad, y Wilson Cardona Avendaño, de 37.

Lea más: ¿Por defensa propia? Riña en San Cristóbal (Medellín) dejó un hombre muerto

El hecho, de acuerdo con las autoridades, fue reportado por la comunidad en la tarde del pasado domingo 4 de enero. Allí llegó la policía y, al inspeccionar, se encontraron con la desgarradora escena.

Acorde con lo preliminarmente dicho, es que la pareja ya había tenido episodios de discusiones y violencia intrafamiliar, incluso, una de las versiones es que, presuntamente, el esposo invertía el dinero de su trabajo en “vicios”. No obstante, ninguno de estos testimonios ha sido oficialmente confirmado.

La primera hipótesis después de la inspección del lugar, apunta a un posible homicidio y posterior suicidio, dado que ambos fueron hallados con heridas ocasionadas por arma cortopunzante, pero el hombre, al parecer, tenía una cadena alrededor de su cuello, detalle que se analiza para determinar si fue él mismo quien ocasionó su muerte o hay un tercer implicado en el crimen.

Entérese: ¡Qué intolerancia! Hombre fue asesinado a machete en Santa Elena

Si bien entre la pareja ya existían diferencias, los vecinos manifestaron que no escucharon nada fuera de lo normal, por lo que ninguno se percató de lo que había ocurrido en esa vivienda hasta horas después.

Los cuerpos fueron llevados a Medicina Legal donde serán examinados para determinar las causas exactas de los decesos, y así precisar si el esposo asesinó a su pareja y después procedió a quitarse la vida, o se trató de un doble homicidio.

