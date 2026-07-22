Documental sobre Luis Alberto Álvarez se verá de nuevo a treinta años de su muerte

Treinta años después de la muerte del crítico de cine, sacerdote claretiano y promotor cultural Luis Alberto Álvarez Córdoba, instituciones y personas cercanas a su legado realizarán un homenaje para recordar su aporte al cine, la música y la formación cultural en Colombia.

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El encuentro se llevará a cabo este jueves 23 de julio de 2026, entre las 4:30 p. m. y las 7:00 p. m., en la sala 3 de Cinemas Cineprox Las Américas, en Medellín. La programación incluye la proyección del documental Luis Alberto Álvarez. Un espectador intensivo, dirigido por Ronal Castañeda, además de una charla sobre su legado y un espacio para recordar su trayectoria.

Luis Alberto Álvarez falleció el 23 de mayo de 1996, cuando ejercía la crítica de cine, la investigación y divulgación cultural. En ese momento publicaba desde hacía casi dos décadas sus textos sobre cine en EL COLOMBIANO, reunidos bajo el título de Páginas de cine. También dirigía la revista Kinetoscopio, fundada en 1990 junto con Paul Bardwell, entonces director del Centro Colombo Americano de Medellín. Para la fecha de su fallecimiento, la publicación alcanzaba su edición número 36 y era un referente para la cinefilia en el país.

Semanas antes de su fallecimiento, el 12 de marzo de 1996, la Universidad de Antioquia le otorgó el título Honoris Causa de Comunicador Social–Periodista, en reconocimiento a su trayectoria de crítico y formador.