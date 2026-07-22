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Una embarazada, entre las víctimas de la más reciente masacre en Vichada

Dos de las víctimas fueron identificadas como Tania Mercedes Gaitán, de 19 años y con varios meses de embarazo, y Clara Estrella Gaitán, de 17 años.

  • En apenas cinco primeros meses de 2026, Colombia ya registra 52 masacres, la cifra más alta de la última década, según el más reciente informe del portal Acuérdate de la Verdad. Foto: El Colombiano
    En apenas cinco primeros meses de 2026, Colombia ya registra 52 masacres, la cifra más alta de la última década, según el más reciente informe del portal Acuérdate de la Verdad. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 4 horas
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Una nueva masacre fue reportada en Cumaribo, Vichada. El hecho, ocurrido en un resguardo indígena de la zona rural, dejó tres personas asesinadas y eleva a 72 el número de masacres registradas en este 2026, según Indepaz.

De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 17 de julio, cuando un grupo armado, aún sin identificar, irrumpió en el territorio indígena Saracure Río, donde incendió varias viviendas e intimidó a los habitantes.

En un primer momento, Indepaz informó sobre el asesinato de Yeison Maicol Díaz Cumanica, varios heridos y la desaparición de tres mujeres, entre ellas una niña de tres años.

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Posteriormente, las autoridades confirmaron que la menor fue hallada con vida.

Sin embargo, las otras dos mujeres fueron encontradas asesinadas. Las víctimas fueron identificadas como Tania Mercedes Gaitán, de 19 años y con varios meses de embarazo, y Clara Estrella Gaitán, de 17 años.

La Defensoría había advertido sobre el deterioro de la situación de seguridad en Cumaribo mediante sus alertas tempranas, en las que señaló el recrudecimiento de las disputas entre grupos armados ilegales por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas en la frontera.

Según la entidad, este escenario ha incrementado los riesgos de homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y otras graves violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas y campesinas de la región.

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La Defensoría también ha identificado la presencia en esta zona del Frente 16 Acacio Medina de la Segunda Marquetalia; la Comisión Santiago Lozada del Frente Primero Armando Ríos y el Frente 39 Arcesio Niño del Bloque Amazonas; el Frente José Pérez Carrero del ELN y la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo.

El área donde ocurrió la masacre hace parte de la jurisdicción operacional de la Octava División del Ejército.

Con este caso, Indepaz señala que en 2026 se han documentado al menos 72 masacres, que dejan 308 víctimas fatales en el país, un promedio de 8,5 masacres por mes, siendo marzo el periodo con mayor número de hechos violentos registrados.

2025, un año muy violento

En todo el 2025 hubo 78 masacres, según Indepaz. Eso significa que en apenas la mitad del presente año ya registró el 87,18% del total,y si continúa esa tendencia negativa, podría superarse dicha cifra al final de 2026.

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La misma entidad documentó el asesinato de 75 líderes sociales en ese periodo de tiempo del presente año, es decir, uno cada 2,4 días.

El caso más reciente sucedió el pasado 25 de junio en el corregimiento Río Ceibas, de la ciudad de Neiva, donde sicarios motorizados acribillaron a David Zea Murcia, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Motilón.

Estos dos indicadores de violencia son apenas la punta del iceberg de una crisis en materia de seguridad que dejará para la historia un mandato que se llamó a sí mismo “el gobierno de la paz”, en “el país de la vida”.

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Los datos del Ministerio de Defensa, con corte al 31 de mayo, demuestran que en ese lapso los homicidios se han venido incrementando de manera discreta, pero sostenida, en los últimos cuatro años: 5.346 casos en 2023, 5.356 en 2024, 5.637 en 2025 y 5.792 en los primeros cinco meses de 2026.

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Preguntas y respuestas

¿Qué pasó en la masacre de Cumaribo, Vichada?
Tres personas fueron asesinadas en un resguardo indígena de Cumaribo durante un ataque armado. Según las autoridades y organizaciones que hacen seguimiento al conflicto, el caso se investiga y ocurrió en un contexto de violencia que afecta a comunidades de la región.
¿Por qué hay violencia y presencia de grupos armados en Cumaribo, Vichada?
Cumaribo es un territorio estratégico por su ubicación y por la disputa entre grupos armados ilegales por corredores y economías ilícitas. La Defensoría del Pueblo ha advertido que esta situación aumenta el riesgo para comunidades indígenas y campesinas.
¿Qué hacer si una comunidad está en riesgo por la presencia de grupos armados en Colombia?
Las comunidades pueden informar la situación a la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría o las autoridades competentes para activar rutas de protección. La respuesta depende de las condiciones de seguridad y de la evaluación de riesgo en cada caso.
¿Qué impacto tiene la masacre de Cumaribo en la situación de seguridad de Colombia?
Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados durante el año y refleja los desafíos para proteger a la población civil en zonas con presencia de grupos armados. Las cifras y responsabilidades continúan actualizándose conforme avanzan las investigaciones oficiales.

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