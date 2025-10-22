Selección Colombia sub-17 goleó 3-0 a Costa de Marfil y enderezó su camino en el Mundial femenino de Marruecos: vea aquí las anotaciones

En el fútbol, como en la vida, hay paradojas, cosas que van contra la lógica. ¿Quién pensaría que Ana Clavijo, la futbolista de menor estatura de la Selección Colombia Femenina sub-17 que juega el Mundial de la categoría, anotaría de cabeza, en un tiro de esquina, el primer gol de las criollas en la Copa del Mundo?
Clavijo es volante de marca. Mide 1,55 metros y tiene una contextura delgada que, al minuto 22 del duelo en que Colombia se impuso 3-0 a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo F, le ayudó a pasar desapercibida en un cobro de esquina donde las africanas marcaban a las más altas.