Colombia gana 1-0 a Arabia Saudita en el Mundial Sub-20 con gol de Óscar Perea

La Selección Colombia Sub 20 juega ante Arabia Saudita, en Talca, Chile, en su primer partido del Mundial sub-20.

La Tricolor tiene un reto alto, ya que es el último equipo sudamericano en debutar: Argentina, Paraguay y Chile ya ganaron; mientras que Brasil empató y ahora el turno es para los dirigidos por César Torres.

El duelo de Colombia se puede ver a través de Caracol, RCN, por www.golcaracol.com.

Colombia empata sin goles mundialista tras el primer tiempo.

Solo Hasta el minuto 30 se produjo la mejor jugada colectiva del partido. En una gran sociedad por la banda derecha, Kéner González desequilibró, le pasó el balón a Carlos Sarabia, quien centró, y de cabeza, Óscar Perea por poco abre el marcador.

En el siguiente ataque tricolor, esta vez por el sector izquierdo, desbordó con eficacia Juan Arizala, centró a ras de piso, disparó Emilio Aristizábal pero la pelota se estrelló en un defensor.

Luego, el 45’, Sarabia volvió a generar peligro pero su remate fue desviado y se fue al tiro de esquina.

La mejor opción del elenco árabe llego por medio de Ziyad Alghamdi, quien en un enganche violento se quitó de la marca a Yeimer Mosquera, y solo frente al portero Jordan García definió mal.

Para el segundo tiempo, el conjunto nacional conservó los mismos hombres y entró con la intención de sumar los primeros tres puntos. Con Neyser Villerreal y Elkin Riveros en la cancha, Colombia logró, a los 74 minutos, el gol que tanto buscó con su mejor hombre: Óscar Villarreal. Aunque los árabes reclamaron una falta y tras la revisión del VAR, el juez central validó el tanto.

A los minutos 71 igualó Arabia en una desconcentración defensiva de los cafeteros, pero lo hizo en fuera de lugar.