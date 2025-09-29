x

Colombia gana 1-0 a Arabia Saudita en el Mundial Sub-20 con gol de Óscar Perea

Argentina, Paraguay y Chile ganaron, Brasil empató y este lunes debuta Colombia en la cita orbital en territorio austral.

  • Acciones del debut de Colombia ante Arabia Saudita en el Mundial de Chile. FOTO Getty
    Acciones del debut de Colombia ante Arabia Saudita en el Mundial de Chile. FOTO Getty
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 12 horas
bookmark

La Selección Colombia Sub 20 juega ante Arabia Saudita, en Talca, Chile, en su primer partido del Mundial sub-20.

La Tricolor tiene un reto alto, ya que es el último equipo sudamericano en debutar: Argentina, Paraguay y Chile ya ganaron; mientras que Brasil empató y ahora el turno es para los dirigidos por César Torres.

El duelo de Colombia se puede ver a través de Caracol, RCN, por www.golcaracol.com.

Colombia empata sin goles mundialista tras el primer tiempo.

Solo Hasta el minuto 30 se produjo la mejor jugada colectiva del partido. En una gran sociedad por la banda derecha, Kéner González desequilibró, le pasó el balón a Carlos Sarabia, quien centró, y de cabeza, Óscar Perea por poco abre el marcador.

En el siguiente ataque tricolor, esta vez por el sector izquierdo, desbordó con eficacia Juan Arizala, centró a ras de piso, disparó Emilio Aristizábal pero la pelota se estrelló en un defensor.

Luego, el 45’, Sarabia volvió a generar peligro pero su remate fue desviado y se fue al tiro de esquina.

La mejor opción del elenco árabe llego por medio de Ziyad Alghamdi, quien en un enganche violento se quitó de la marca a Yeimer Mosquera, y solo frente al portero Jordan García definió mal.

Para el segundo tiempo, el conjunto nacional conservó los mismos hombres y entró con la intención de sumar los primeros tres puntos. Con Neyser Villerreal y Elkin Riveros en la cancha, Colombia logró, a los 74 minutos, el gol que tanto buscó con su mejor hombre: Óscar Villarreal. Aunque los árabes reclamaron una falta y tras la revisión del VAR, el juez central validó el tanto.

A los minutos 71 igualó Arabia en una desconcentración defensiva de los cafeteros, pero lo hizo en fuera de lugar.

La nómina de la selección Colombia Sub-20 partido contra Arabia Saudita

Colombia forma con Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Luis Landazuri, Kener González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.

Otros nombres como Néiser Villarreal y Royner Benítez son dos alternativas en la ofensiva con las que cuenta el técnico Torres. El primero se ha recuperado de una lesión que lo afectaba y el segundo ha sido titular con la Selección en partidos amistosos, y cuenta con minutos como profesional con Águilas Doradas.

Colombia sabe que su rival no es fácil, y ya vio como una selección como Marruecos sorprendió a España y lo venció, por eso el técnico Torres ha hecho énfasis en que Arabia es una selección física, fuerte, que no será fácil, por lo que sus dirigidos tienen que hacer gala del juego colectivo para controlar al rival y generar acciones ofensivas que se traduzcan en gol.

“Son jugadores fuertes, potentes, sabemos que será un duelo muy físico y para eso nos preparamos”, concluyó Torres.

Esta es la decimosegunda participación en los mundiales juveniles, en los que su mejor cosecha ha sido el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos en 2003 bajo la orientación del técnico Reinaldo Rueda.

Además en las dos ediciones anteriores en Polonia y Argentina, avanzaron hasta los cuartos de final del Mundial.

