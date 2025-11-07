x

Néstor Lorenzo hizo la última convocatoria del año de la Selección Colombia: ¿Cuáles son las novedades?

La Selección Colombia cierra el año con dos amistosos en Estados Unidos ante Nueva Zelanda y Australia. Néstor Lorenzo presentó una convocatoria con regresos esperados, algunas ausencias y la base de un equipo que sigue fortaleciéndose rumbo al Mundial de 2026.

  • La lista de los convocados por Néstor Lorenzo. CORTESÍA FCF
    La lista de los convocados por Néstor Lorenzo. CORTESÍA FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

07 de noviembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia de Mayores continúa dando pasos firmes en su camino hacia el Mundial de 2026. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los dos últimos compromisos del año, ambos en territorio estadounidense. Los duelos amistosos, ante Australia y Nueva Zelanda, servirán no solo como antesala del sorteo mundialista, sino también como el cierre de un año clave en la consolidación del proceso del entrenador argentino.

Lorenzo, que ha logrado impregnar una identidad sólida, competitiva y emocional en el combinado tricolor, sigue apostando por la continuidad del grupo y la integración de nuevos talentos. La idea, como él mismo lo ha reiterado, es que Colombia llegue a 2026 con una base estable, acostumbrada a convivir, competir y ganar bajo la misma filosofía: un fútbol de intensidad, equilibrio y convicción.

Concentración en Estados Unidos

El equipo nacional se reunirá en Fort Lauderdale (Florida) desde este sábado 8 de noviembre, donde iniciará su concentración y trabajos tácticos. Permanecerán allí hasta el 17 del mismo mes, día en que tomarán vuelo hacia New York, ciudad donde se disputará el segundo amistoso.

El primer compromiso será frente a Nueva Zelanda, el 15 de noviembre, mientras que tres días después, el 18, el rival será Australia, en un partido que pondrá a prueba el cierre del ciclo 2025.

En la lista hay 26 jugadores convocados, con varios regresos importantes, pocas caras nuevas y algunas ausencias que llaman la atención, como la del arquero Kevin Mier, quien venía siendo una alternativa sólida bajo los tres palos. Sin embargo, el técnico sigue confiando en la base que ha sostenido el invicto de su gestión, combinando experiencia y juventud.

De los equipos antioqueños solo está David Ospina de Atlético Nacional. También destaca la presencia de James Rodríguez, que continúa siendo parte esencial del proyecto, ahora defendiendo los colores del Club León de México, y la del guajiro Luis Díaz, hoy en el poderoso Bayern Múnich, símbolo del espíritu competitivo que Lorenzo busca mantener en el plantel.

Por su parte, jugadores como Jhon Arias, Richard Ríos, Carlos Cuesta y Jefferson Lerma consolidan su condición de titulares indiscutidos, mientras que nombres emergentes como Gustavo Puerta o Yáser Asprilla representan la renovación silenciosa que se va gestando bajo el mando del técnico argentino.

Así que respecto a la última convocatoria las novedades son Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba. Mientras que entre las ausencias, además de Kevin Mier, están también las de Yerson Mosquera, Andrés Felipe Román, Juan Fernando Quintero, Kevin Serna, Jaminton Campaz y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Lista completa de convocados

Álvaro Angulo (Pumas – MEX)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – ARG)

Camilo Vargas (Atlas F.C. – MEX)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama – BRA)

Carlos Cuesta (Vasco da Gama – BRA)

Daniel Muñoz (Crystal Palace F.C. – ENG)

Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K. – TUR)

David Ospina (Atlético Nacional – COL)

Gustavo Puerta (Racing de Santander – ESP)

James Rodríguez (Club León – MEX)

Jefferson Lerma (Crystal Palace F.C. – ENG)

Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers F.C. – ENG)

Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar – RUS)

Jhon Lucumí (Bologna F.C. – ITA)

Johan Carbonero (Internacional SC – BRA)

Johan Mojica (R.C.D Mallorca – ESP)

Jorge Carrascal (Flamengo – BRA)

Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres – ARG)

Kevin Castaño (River Plate – ARG)

Luis Díaz (F.C. Bayern Múnich – GER)

Luis Suárez (Sporting C.P. – POR)

Rafael Santos Borré (Internacional SC – BRA)

Richard Ríos (S.L. Benfica – POR)

Santiago Arias (E.C. Bahía – BRA)

Yáser Asprilla (Girona F.C. – ESP)

Yerry Mina (Cagliari Calcio – ITA)

