Este fue el secreto de Bolivia para llegar al repechaje por Suramérica, ¿cuándo jugará por su clasificación al Mundial?

A los equipos que visitaron El Alto en las eliminatorias a Norteamérica 2026 siempre les faltó el aire. Los 4.100 metros sobre el nivel del mar de esa ciudad del departamento de La Paz, en Bolivia, fueron el peor enemigo de los cuadros que visitaron al seleccionado boliviano desde septiembre de 2024, cuando cambiaron la sede de sus partidos rumbo al Mundial.
Sin embargo, esa decisión que tomó el técnico Óscar Villegas, hombre de 55 años que asumió el cargo de seleccionador nacional en julio de 2024, con el objetivo de sacar a su país de una crisis deportiva que vivía, fue el respiro que llenó a los verdes del oxígeno que necesitaban para acercarse a la Copa del Mundo.