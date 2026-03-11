Hacen ‘vaca’ para pagar abogado a entrenador paisa detenido por ICE en EE. UU. desde diciembre

En una de las tantas redadas que están haciendo los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en EE. UU, fue capturado en diciembre del año pasado Luis Felipe Vasco Zapata, un paisa de 44 años, quien se fue para ese país hace tres años en busca de una mejor estabilidad económica para él y su familia.

Luis es entrenador de fútbol y chef, dos pasiones que desde muy joven empezó a desempeñar en Medellín. Tiene dos hijos: una chica de 19 años y otro de 15, quienes, a pesar de no vivir con él en el extranjero, son su motivación para seguir superándose todos los días. Precisamente, con el objetivo de darles un porvenir más adecuado a ambos, partió a territorio estadounidense, donde estuvo en varios estados y finalmente se radicó en Miami, Florida.

Lea más: Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades

Allí, después de varios trámites y procesos, consiguió un permiso transitorio para trabajar en esa ciudad, por lo que se desempeñaba como entrenador de fútbol de equipos colegiales y, a la par, como empleado en un hotel en el área de cocina. No obstante, ninguno de los papeles que había logrado adquirir en sus tres años de estancia en EE. UU. fue suficiente para evitar su detención.

El pasado 8 de diciembre, agentes del ICE lo capturaron tras un operativo cerca de uno de sus lugares de trabajo; fue trasladado, en primera instancia, a un centro migratorio, y, posteriormente, a una penitenciaría donde permanece hasta el día de hoy.

“Se tenía ya todo listo para que los niños viajaran el 26 de diciembre a pasar año nuevo con él, pero el panorama cambió de un momento a otro por la detención de Luis. Se perdieron los tiquetes que se habían comprado con antelación y claramente sus hijos quedaron muy tristes por toda la situación que pasó y sigue ocurriendo”, relató Sergio Vasco, su primo que vive en Medellín.

Entérese: Hijo de la congresista Ángela Vergara vuelve a Colombia tras 20 días detenido por ICE

Ahora, lo que gestiona la familia de Luis desde Colombia son los trámites legales que se requieren para avanzar en el proceso de su liberación, sea porque puede solucionar su situación migratoria en los Estados Unidos o para que le definan su posible deportación. Sin embargo, el alto costo de los abogados en ese país es uno de los motivos por los cuales el tema no avanza como desean.

“Esos servicios de abogacía migratoria allá son supremamente costosos. Nosotros estamos averiguando desde el mes de diciembre y la tarifa no baja de 9.000 dólares. Es más, hay casos que yo he investigado en los que muchos dicen que les den 3.000 dólares para hacer los primeros trámites y que lo demás se financie a la par que vaya avanzando el proceso, pero es mentira, es para robarse la plata, por eso hay que tener mucho cuidado con eso porque es delicado. A los profesionales que hemos acudido es porque son recomendados de cercanos o familiares que viven en EE. UU.”, agregó Sergio.