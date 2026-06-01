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Sardar Azmoun: afuera del Mundial el goleador iraní que criticó al régimen de su país

La Selección de Irán hizo pública la lista de convocados para el Mundial de Norteamérica 2026. En los nombres no está Sardar Azmoun, tercer máximo goleador histórico de la selección persa.

  • Azmoun ha jugado en la liga alemana, italiana y turca. FOTO: GETTY
    Azmoun ha jugado en la liga alemana, italiana y turca. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El delantero Sardar Azmoun, tercer máximo goleador histórico de la selección nacional de Irán y con una brillante carrera a nivel de clubes, no figura entre los jugadores convocados para el Mundial de 2026, según la lista publicada este lunes por la federación de este país.

Azmoun (91 internacionalidades y 57 goles) fue duramente criticado por medios estatales en marzo, calificándole incluso de “traidor” después de que en su perfil de Instagram se publicara una foto en la que apareció junto al primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, país aliado de Estados Unidos y apoyo de Washington en su guerra contra Irán.

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El seleccionador Amir Ghalenoei defendió en las últimas semanas que seleccionaría a los jugadores mundialistas por “criterios técnicos”, ante las sospechas de que el delantero quedaría fuera por motivos políticos.

En la lista definitiva sí están Alireza Jahanbaksh y Mehdi Taremi, otros dos futbolistas que en el pasado fueron críticos con el régimen de la República Islámica.

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Azmoun, de 31 años, que jugó para equipos europeos como Bayer Leverkusen y AS Roma, ya fue criticado en 2022 por su apoyo a los manifestantes durante el amplio movimiento de protesta tras la muerte de Mahsa Amini.

En el Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, Irán se enfrentará en su primer partido el 15 de junio a Nueva Zelanda en Los Ángeles.

No obstante, según el embajador iraní en México, los jugadores de la selección nacional aún no han obtenido el visado para viajar a Estados Unidos.

Los iraníes se vieron obligados a trasladar a la ciudad mexicana fronteriza de Tijuana (noroeste) su campamento base, previsto inicialmente en Tucson, en Estados Unidos, en un contexto de gran tensión entre Teherán y Washington por la guerra en Oriente Medio.

Aunque la protesta por parte de los jugadores de fútbol contra gobernantes de sus países es habitual, lo que no es común es deshabilitar a un jugador por el hecho de salirse del molde. Hay ejemplos claros como Socrates en Brasil o George Weah en Liberia. Lo de Azmoun, es inentendible desde lo futbolístico, por lo que la teoría política toma cada vez más fuerza en el mundo del fútbol.

Irán jugará también contra Egipot y Bélgica en los compromisos correspondientes al grupo G de la Copa del Mundo. Será la primera vez en los últimos cuatro mundiales en que los persas jugarán la máxima cita orbital sin ser dirigidos por Carlos Queiroz.

Lista de Irán para el Mundial 2026

En medio del conflicto, Irán presentó sus 26 convocados para intentar con fútbol, callar las voces del problema sociopolítico. Estos son los encargados de representar a Irán en el Mundial:

Porteros: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini

Defensas: Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaïan, Saleh Hardani

Centrocampistas: Saman Ghoddos, Saïd Ezatolahi, Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi, Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi

Delanteros: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou, Dennis Eckert (Dennis Dargahi).

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