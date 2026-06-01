Jhon Córdoba preocupa en la previa del Mundial: ¿Néstor Lorenzo tendrá que reemplazarlo?

La Selección Colombia continúa su preparación para afrontar la próxima Copa del Mundo, pero en medio de la concentración apareció una situación que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. El delantero Jhon Córdoba sigue sin entrenarse a la par de sus compañeros.
El atacante del Krasnodar fue uno de los primeros futbolistas en llegar a la concentración en Bogotá la semana pasada. Sin embargo, lo hizo con una molestia física que encendió las alarmas desde el inicio de los trabajos. El propio Néstor Lorenzo confirmó días atrás que el delantero presentaba una incomodidad muscular y que sería evaluado constantemente por el departamento médico de la Selección.