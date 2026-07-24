Video | Santa Fe pegó primero ante Caracas por Copa Sudamericana y ganó 2-0 en El Campín; vea aquí los goles

En el marco de los dieciseisavos de final de la Conmebol Sudamericana, Independiente Santa Fe recibió en el Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá al Caracas F.C., el club más laureado de Venezuela. Los cardenales dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto iniciaron el segundo semestre de 2026 con la competición internacional directamente, caso idem para los bolivarianos. Antes del juego, el técnico charrúa dejó claro el respeto que tenía por los caraqueños, reconociendo que el partido sería dificultoso y que el pase a octavos de final le costaría a Santa Fe, razón por la cual se quejó del calendario. Para Repetto es insólito que el primer partido del semestre sea uno de carácter internacional, siendo la Sudamericana la competencia prioritaria para el cuadro rojo de la capital de la república. Por su parte, los Rojos del Ávila también llegaron sin ritmo, lastimosamente en su caso por razones extrafutbolísticas. El terremoto que perpetuó a Venezuela el pasado 24 de junio y que hasta el momento registra más de 5.000 personas fallecidas, hizo que el fútbol pasara a segundo plano y tanto la primera como la segunda división se cancelaran por tiempo indefinido, lo mismo la copa local. Ya en materia futbolística, la obligación era 100% para Santa Fe, equipo que en el primer semestre del año vino de menos a más a pesar de ser campeón de la Superliga ante Junior el 21 de enero. Pablo Repetto y su equipo fueron muy cuestionados, no obstante, los leones llegaron hasta las semifinales del torneo local, cayendo por penales ante el mismo cuadro barranquillero y haciendo un buen papel en Libertadores a pesar de bajar a Sudamericana como uno de los mejores terceros.

De la mano de Rodallega y Fagúndez

Durante el duelo entre Independiente Santa Fe y Caracas, el dominio del partido se tiñó de rojo colombiano. Los de Repetto desde muy temprano empezaron a rematar al pórtico de Frankarlos Benítez. Nahuel Bustos muy activo en ataque, consolidándose cada vez más como el compañero de ataque del referente Hugo Rodallega. Justamente, “Hugol” tomó la batuta y al minuto 30, desembainó un remate a pase de Bustos desde fuera del área para poner en ventaja a Santa Fe en el marcador. Fue el decimoséptimo gol del año para el vallecaucano, que cumplirá 41 años este sábado 25 de julio.

Los dirigidos por el venezolano Henry Meléndez no le encontraron nunca “la vuelta” al partido. Con dominio santafereño transcurrieron los minutos, mientras que Repetto empezó a mover el banco de suplentes, dándole ingreso a jugadores clave en el título de 2025 como Christian Mafla o Alexis Zapata. No fue hasta el minuto 83:25 cuando ingresó el uruguayo Franco Fagúndez, quien tardó solo 19 segundos en cancha para anotar el gol más rápido de un suplente en el torneo y también el más veloz de su carrera. 2-0 y los locales liquidaron el pleito.

Bajo los ojos de sus hijos, los cuales iban a verlo por primera vez al campín, el charrúa Fagúndez dejó una marca para la historia. “Mis hijos por primera vez me ven aquí, dedicarle el gol a ellos es lo primero que se me viene a la cabeza. Todo lo que hace es para aportar al equipo”, afirmó el uruguayo. El referente y capitán del equipo, Hugo Rodallega, dejó clara la importancia que tiene Santa Fe para Colombia en este torneo. “Nosotros cargamos con el peso de ser los únicos campeones colombianos de este torneo. Queremos hacer las cosas bien y vamos paso a paso”, mencionó el goleador. Por último, el entrenador Pablo Repetto fue enfático en lo tranquilo que lo dejó el partido, principalmente porque se vieron aspectos del juego que se trabajan en el día a día. “Me voy tranquilo porque muchas de las cosas que se vieron en la pretemporada, se cumplieron hoy en el terreno de juego. Fue importante abrir el marcador en el primer tiempo”, culminó el DT. Lo próximo para el cuadro cardenal será su debut en la Liga Betplay 2026-2 ante Águilas Doradas el próximo domingo 26 de julio a las 4:05 p.m., en el estadio Cincuentenario de Medellín. El juego tendrá transmisión de Win Sports+. Lea también: Las lesiones no dejan despegar al Chicho Arango en Nacional: ya van cuatro y apenas dos goles Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .