Justicia aplaza audiencia por el homicidio del periodista Mateo Pérez; FLIP rechaza demora

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió a la justicia colombiana acelerar el proceso contra Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, luego de que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, programada para el pasado 21 de julio, fuera aplazada por falta de disponibilidad de juzgados ambulantes.
La organización sostuvo que las demoras procesales afectan el acceso a la justicia y pidió que el caso avance con celeridad: “Es fundamental que las autoridades judiciales comprendan que las dilaciones procesales prolongan la impunidad y debilitan la confianza en la justicia”, señaló la FLIP.
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