Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sandro Tonali llega al Tottenham de Inglaterra: es el tercer fichaje de los Spurs de cara a la próxima temporada

El club que más se mueve en la Premier League en cuanto a fichajes es el Tottenham Hotspur. El club londinense oficializó a Sandro Tonali como su nuevo mediocampista.

  • Tottenham será el segundo club en Inglaterra de Sandro Tonali. FOTO: X Spurs
    Tottenham será el segundo club en Inglaterra de Sandro Tonali. FOTO: X Spurs
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
bookmark

El Tottenham anunció este lunes el fichaje del centrocampista italiano Sandro Tonali, procedente del Newcastle, un fichaje cuyo montante no ha sido anunciado, pero que, según los medios, habría supuesto la cifra récord para el club londinense de 133 millones de dólares.

“Sandro es un jugador especial y un gran fichaje para nuestro club”, reaccionó en un comunicado su compatriota y nuevo entrenador Roberto De Zerbi.

Tonali, de 26 años, llegó al Newcastle en 2023, procedente del AC Milan, donde ganó la Serie A en 2022, el primer campeonato del club lombardo tras once años de sequía.

Las Urracas pagaron entonces por el jugador 64 millones de euros, pero menos de cuatro meses después vieron cómo su fichaje estrella de aquel mercato era suspendido diez meses en un caso de apuestas deportivas en Italia.

En mayo de 2024, la Federación Inglesa añadió otros dos meses de sanción en suspenso por apuestas realizadas entre agosto y octubre de 2023, ya como jugador del Newcastle.

En total las sanciones hicieron que jugara solo 12 partidos en su primera temporada, pero tras su reaparición en septiembre de 2024 se convirtió en un fijo para el entrenador Eddie Howe, siendo pieza clave en la conquista de la Copa de la Liga 2025.

Ahora llega al Tottenham, que pese a haber conquistado la Europa League en 2024, lleva dos años consecutivos en Premier League alejado de la parte alta y luchando por la permanencia.

Es el tercer fichaje del Tottenham

Antes del italiano, el club inglés había desenfundado la cartera para fichar a otros dos jugadores, los cuales son de corte más defensivo, demostrando que justo en ese sector del campo es donde se debían reforzar. El primero fue el defensor central neerlandés Jean Paul van Hecke, quien llegó procedente del Brighton and Hove Albion por 60 millones de euros.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Posterior al zaguero de Países Bajos, llegó Mateus Fernandes por 99 millones de euros al West Ham United. Un jugador de primera línea en la mitad del campo que tiene vocación ofensiva y seguramente haga dupla con Sandro Tonali.

Lea también: Oficial: Denzel Dumfries será el lateral derecho de Mourinho en el Real Madrid

Temas recomendados

Selección Italia
Champions League
AC Milán
Tottenham Hotspur
Fichajes
Premier League
Europa League
Newcastle
Londres
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos