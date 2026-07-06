Sandro Tonali llega al Tottenham de Inglaterra: es el tercer fichaje de los Spurs de cara a la próxima temporada

El Tottenham anunció este lunes el fichaje del centrocampista italiano Sandro Tonali, procedente del Newcastle, un fichaje cuyo montante no ha sido anunciado, pero que, según los medios, habría supuesto la cifra récord para el club londinense de 133 millones de dólares.

“Sandro es un jugador especial y un gran fichaje para nuestro club”, reaccionó en un comunicado su compatriota y nuevo entrenador Roberto De Zerbi.

Tonali, de 26 años, llegó al Newcastle en 2023, procedente del AC Milan, donde ganó la Serie A en 2022, el primer campeonato del club lombardo tras once años de sequía.

Las Urracas pagaron entonces por el jugador 64 millones de euros, pero menos de cuatro meses después vieron cómo su fichaje estrella de aquel mercato era suspendido diez meses en un caso de apuestas deportivas en Italia.

En mayo de 2024, la Federación Inglesa añadió otros dos meses de sanción en suspenso por apuestas realizadas entre agosto y octubre de 2023, ya como jugador del Newcastle.