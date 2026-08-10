Ronald Araujo llega al Liverpool; el uruguayo quiere renacer en la Premier League

El defensa uruguayo Ronald Araujo jugará la próxima temporada en el Liverpool, tras el acuerdo de cesión al que llegaron el FC Barcelona y el club inglés este lunes. El Barça no precisó los parámetros de la operación. Según la prensa española, los Reds se harán cargo del salario del jugador y contarán con una opción de compra de 55 millones de euros (63,5 millones de dólares). “El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!”, escribió el club blaugrana en un comunicado. Araujo, con contrato hasta 2031 tras haber renovado con el equipo catalán en enero de 2025, tratará de buscar en Inglaterra los minutos que le han faltado en España.

El internacional uruguayo ha perdido protagonismo en las formaciones de Hansi Flick, en las que el joven español Pau Cubarsí se ha convertido en el principal eje de la defensa. En la última temporada, Araujo, de 27 años, apenas jugó en 35 partidos contando todas las competiciones. En el curso estuvo lastrado por un agotamiento mental, que le llevó a retirarse unas semanas a finales de 2025 con el apoyo del Barça. El central charrúa regresó en enero de 2026, pero sigue teniendo por delante a defensas como Eric García o Gerard Martín. Fue convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial de 2026, aunque no disputó ningún minuto por problemas físicos. Araujo recala en un Liverpool que, tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid, tiene ahora solo a Virgil Van Dijk como único central en plena forma luego de las lesiones de Joe Gomez y Giovanni Leoni. “Estoy deseoso por empezar. Estoy muy, muy contento”, declaró el uruguayo al conjunto inglés. “Estoy emocionado por estar aquí, en este enorme club con mucha historia. Estoy emocionado por conocer a mis compañeros, por empezar a jugar y estoy muy motivado y preparado para lo que venga”, añadió. El Liverpool, ahora a las órdenes del español Andoni Iraola, también cuenta en sus filas con el joven defensa Jeremy Jacquet. El francés fue fichado del Rennes en julio, pero todavía está por probarse en el club inglés.

Biotipo premier

Quizá lo más importante para Araújo en cuanto a cambio de liga se trata, es el estilo de la Premier League. A diferencia de la Liga de España donde se prioriza el buen juego, la correcta salida con la pelota y el toque fino, en el fútbol inglés prima el físico y la agresividad, al menos en la parte defensiva. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Ahí es donde Ronald Araujo puede sacar ventaja. El uruguayo demostró, principalmente en su selección, que el juego a campo abierto le favorece, y con el estilo frenético de Andoni Iraola, le tocará jugar en líneas adelantadas. Lea también: La Premier es la liga que más gasta en fichajes; conozca los principales movimientos del fútbol europeo Bloque de preguntas y respuestas: