Exclusivo | “Es mentira que haya una presión desde el club sobre los hinchas”: la llegada de Juanfer al DIM está a horas de cerrarse

La “novela” de Juan Fernando Quintero con el DIM llegará a buen puerto. Es cuestión de horas que se confirme, de manera oficial, el cierre del fichaje del jugador antioqueño con el Equipo del Pueblo. Una fuente cercana a la operación le confirmó a EL COLOMBIANO que se tiene previsto que los últimos detalles para el regreso del volante mundialista al club del cual es hincha se concreten entre este martes y el miércoles. Este diario también conoció que, por el costo de la operación –la ficha de Juanfer está valorada en 1.8 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt–, el Poderoso está haciendo un esfuerzo grande para poder cubrir, económicamente, todo lo que implica el fichaje de un futbolista que tenía ofertas de mercados poderosos como el brasileño y el estadounidense.

“Necesitamos el apoyo de la gente y que nos acompañen. Estos son jugadores que no se ven con mucha frecuencia en el fútbol colombiano. Es mentira eso que dicen de que hay una presión desde el club para la compra de abonos. Más que eso, lo que se necesita para traer a un jugador de esta índole es vender entradas, generar alianzas comerciales, porque el equipo no tiene presupuesto para una contratación de este tipo si no nos unimos todos”, le manifestaron a esta casa editorial.

¿Qué le aporta la llegada de Juanfer Quintero al DIM?

Juanfer Quintero vuelve al Medellín nueve años después de que salió hacia River Plate de Argentina luego de ser figura con el cuadro rojo. El mediocampista, de 33 años, viene de ser un “salvavidas” para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo durante el Mundial de Norteamérica, donde solía entrar a darles manejo a los partidos del seleccionado criollo.

Juan Fernando no viene en un momento cualquiera. Llega en un buen nivel futbolístico después de ser parte de la Selección en el torneo más importante del balompié. Con eso, le aporta experiencia y “jerarquía” a la plantilla del Poderoso, que luchará por ser protagonista en el rentado local durante el Clausura, para lograr cupo en torneo internacional el próximo año. Quintero, además, es un buen “negocio” para el Medellín desde el punto de vista comercial. El paisa es un jugador que, por su talento, tiene admiradores en todo el mundo. En Instagram, por ejemplo, lo siguen 3,5 millones de personas de diferentes latitudes. Eso lleva a que el equipo en el que juegue, tenga visibilidad en el plano internacional y, de alguna manera, eso se alinea con el proyecto de reestructuración que estaban ideando desde DIM.

La misma razón le da fuerza a la idea de que empresas privadas se unan para patrocinar la llegada de Quintero al Medellín. Cuando arribó al América de Cali, en el primer semestre del 2025, el club vallecaucano logró apoyo de Águila y otros patrocinadores que ayudaron, en parte, a cubrir el salario de Juanfer.

Quinterito, además de eso, es un líder dentro de la cancha. Es bien sabido que en su trayectoria, el jugador antioqueño sabe cómo lidiar con momentos de presión sin perder los estribos, ni dejar que sus compañeros se “caigan mentalmente” ante la adversidad de un encuentro complicado.

Finalmente, el cierre del pase de Juanfer le deja en el Medellín la sensación de que se trajo un fichaje de peso. La llegada de Quintero al cuadro antioqueño es, sin duda, uno de los golpes más fuertes en la mesa del mercado de pases en el fútbol profesional colombiano y, además, una de las razones para que los hinchas –tanto del Rey de Corazones como de otros clubes– quieran verlo jugar en el Atanasio. Más la hinchada local: se espera que, por lo menos, 40.000 personas vayan a cada partido a observar su magia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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