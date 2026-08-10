Exclusivo | “Es mentira que haya una presión desde el club sobre los hinchas”: la llegada de Juanfer al DIM está a horas de cerrarse

La “novela” de Juan Fernando Quintero con el DIM llegará a buen puerto. Es cuestión de horas que se confirme, de manera oficial, el cierre del fichaje del jugador antioqueño con el Equipo del Pueblo. Una fuente cercana a la operación le confirmó a EL COLOMBIANO que se tiene previsto que los últimos detalles para el regreso del volante mundialista al club del cual es hincha se concreten entre este martes y el miércoles.
Este diario también conoció que, por el costo de la operación –la ficha de Juanfer está valorada en 1.8 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt–, el Poderoso está haciendo un esfuerzo grande para poder cubrir, económicamente, todo lo que implica el fichaje de un futbolista que tenía ofertas de mercados poderosos como el brasileño y el estadounidense.