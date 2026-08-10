Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

La Gobernación de Antioquia declaró alerta roja hospitalaria este lunes 10 de agosto como respuesta a la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al occidente del país y que dejó afectaciones en al menos 51 municipios antioqueños. La medida busca disponer de la capacidad de la red pública y privada de salud del departamento para atender tanto a los afectados en Antioquia como a pacientes provenientes de otras regiones que fueron gravemente afectadas. En Antioquia, el sismo provocó la muerte de un hombre de 73 años en Támesis, tras el desprendimiento de una roca, y dejó dos personas lesionadas. Además, se reportan afectaciones infraestructurales en 352 viviendas, 61 instituciones educativas, 29 iglesias y siete sedes hospitalarias, según el balance entregado por la Gobernación. La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, explicó que la alerta permitirá ubicar pacientes en cualquier institución hospitalaria del departamento que tenga disponibilidad de camas, independientemente de su afiliación al sistema de salud o de su condición económica. Lea más: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales “Desde la Gobernación de Antioquia hemos coordinado toda la articulación con la red de prestadores del departamento para responder a las necesidades en salud de los antioqueños y de nuestros vecinos por esta situación de emergencia”, señaló Solano. La funcionaria agregó que ninguna institución podrá negarse a atender a un paciente remitido si cuenta con capacidad disponible. La medida contempla la articulación entre hospitales públicos y privados y los centros reguladores de urgencias y emergencias para determinar dónde pueden ser recibidos los pacientes de acuerdo con el tipo de atención que requieran. Puede leer: Así está horas después San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia

Antioquia se prepara para recibir pacientes del Chocó

Uno de los primeros objetivos de la alerta es apoyar la atención de personas afectadas en el Chocó, departamento vecino de Antioquia en donde fue el epicentro del sismo. La Gobernación informó que actualmente coordina con el Ministerio de Salud y las autoridades de ese departamento el traslado de varios pacientes que requieren servicios médicos especializados. El proceso se adelanta a través de los centros reguladores de urgencias y emergencias de las regiones involucradas, que identifican las instituciones con capacidad para recibir a cada paciente y coordinan las remisiones. “Estamos trabajando de manera articulada y permanente con el Ministerio de Salud para poder responder a las necesidades de nuestros departamentos vecinos”, afirmó la secretaria de Salud.

La medida también busca garantizar que la red antioqueña esté preparada ante un eventual aumento de la demanda de servicios de urgencias, hospitalización o cuidados especializados como consecuencia del terremoto. Sumado a esto, la Gobernación de Antioquia también reportó que equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil de Antioquia se trasladan al departamento de Chocó, para buscar conectar con el sistema de respuestas del Chocó y activarse “a salvar vidas lo más pronto posible” según informó Edwin Montoya, coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja. Desde la Cruz Roja, 30 voluntarios de rescate llegarán al departamento del pacífico para coordinarse junto con la Defensa Civil y con el equipo de Bomberos locales para apoyar la atención de la emergencia. Le recomendamos leer: ¿Vive en un piso alto? Estas son algunas recomendaciones en caso de temblor

Un equipo conjunto entre Defensa Civil y Cruz Roja de Antioquia salieron para apoyar rescatistas del Chocó en la atención de la emergencia. Fotos: cortesía de la Gobernación de Antioquia.

Una red hospitalaria bajo presión

La activación de la alerta roja ocurre, además, en un momento en el que la red hospitalaria pública de Antioquia enfrenta dificultades financieras y de prestación de servicios. Apenas la semana pasada, 25 hospitales públicos del departamento suspendieron temporalmente servicios ambulatorios no urgentes a afiliados de la Nueva EPS, debido a una deuda que, según la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), asciende a $450.000 millones. Sin embargo, es importante aclarar que la medida adoptada por esos hospitales no afecta la atención de urgencias ni de servicios cuya interrupción pueda poner en riesgo la vida de los pacientes. Aun así, el escenario había puesto nuevamente sobre la mesa las dificultades financieras que atraviesan varias instituciones de salud del departamento. Para saber más: “Heridos serán trasladados a Medellín”: De la Espriella tras visita a Chocó por terremoto Ahora, ante la emergencia generada por el sismo, la Gobernación asegura que la capacidad disponible de la red será utilizada para responder a las necesidades que surjan tanto en Antioquia como en departamentos vecinos. Mientras continúan las evaluaciones de infraestructura, Alma Solano aseguró que la administración departamental está lista para recibir a los pacientes que sean remitidos desde las zonas más afectadas. “Estamos listos para garantizar la atención de los pacientes que se generen a partir de esta emergencia”, concluyó la funcionaria. Puede leer: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

Balance nacional

Al cierre de esta edición, se contabilizaban 111 personas muertas en el país. Aunque el epicentro fue Chocó, el sismo también afectó gravemente al Eje Cafetero y al occidente del país. Varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública. En el departamento de Risaralda, van 40 muertos; al menos 27 en el departamento vecino del Valle del Cauca y dos más en Manizales, según información de las autoridades locales. La ciudad de Pereira por su parte, la capital de Risaralda, ha sido una de las más afectadas. Según declaraciones del alcalde, Mauricio Salazar, allí han fallecido 18 personas. En Chocó, han contado 12 personas fallecidas y más de 80 heridos.

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