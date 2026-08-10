Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

La Gobernación de Antioquia declaró alerta roja hospitalaria este lunes 10 de agosto como respuesta a la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al occidente del país y que dejó afectaciones en al menos 51 municipios antioqueños.
La medida busca disponer de la capacidad de la red pública y privada de salud del departamento para atender tanto a los afectados en Antioquia como a pacientes provenientes de otras regiones que fueron gravemente afectadas.
En Antioquia, el sismo provocó la muerte de un hombre de 73 años en Támesis, tras el desprendimiento de una roca, y dejó dos personas lesionadas. Además, se reportan afectaciones infraestructurales en 352 viviendas, 61 instituciones educativas, 29 iglesias y siete sedes hospitalarias, según el balance entregado por la Gobernación.
La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, explicó que la alerta permitirá ubicar pacientes en cualquier institución hospitalaria del departamento que tenga disponibilidad de camas, independientemente de su afiliación al sistema de salud o de su condición económica.
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“Desde la Gobernación de Antioquia hemos coordinado toda la articulación con la red de prestadores del departamento para responder a las necesidades en salud de los antioqueños y de nuestros vecinos por esta situación de emergencia”, señaló Solano.
La funcionaria agregó que ninguna institución podrá negarse a atender a un paciente remitido si cuenta con capacidad disponible.
La medida contempla la articulación entre hospitales públicos y privados y los centros reguladores de urgencias y emergencias para determinar dónde pueden ser recibidos los pacientes de acuerdo con el tipo de atención que requieran.
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