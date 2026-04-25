Video | Con gol y pase gol, Richard Ríos lidera la goleada del Benfica y aprieta lucha por título en Portugal

Richard Ríos firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada en la victoria 4-1 del Benfica sobre el Moreirense, en duelo correspondiente a la fecha 31 de la Primeira Liga. En el estadio Da Luz, el mediocampista colombiano no solo marcó, sino que también asistió, convirtiéndose en figura clave de la noche.

El volante de la Selección Colombia apareció al minuto 29 para marcar el 2-1 parcial a favor de las ‘águilas’, en un partido determinante en la pelea por la parte alta del campeonato. El primer tanto del Benfica había sido obra de Leandro Barreiro, pero fue Ríos quien inclinó la balanza con un potente remate que superó al arquero André Ferreira, quien alcanzó a tocar el balón sin poder evitar que terminara en el fondo de la red.