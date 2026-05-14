“No sabes un carajo”: el fuerte reclamo de Roger Martínez a Lorenzo tras ser excluido de la prelista de Colombia para el Mundial

La Selección Colombia inició oficialmente su camino al Mundial 2026 con el anuncio de la lista preliminar de 55 jugadores. En una rueda de prensa celebrada este jueves 14 de mayo en Bogotá, el técnico Néstor Lorenzo reveló los nombres que integran la base del equipo nacional, generando una reacción inmediata y violenta por parte de uno de los ausentes: Roger Martínez.

“El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan dos fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo... no sabes un carajo”, manifestó el futbolista. Sus registros de la actual campaña incluyen 22 anotaciones en la Saudí Pro League y una en la Copa del Rey Saudí.