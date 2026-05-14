Camila Osorio busca su segunda final en 2026: compite en la madrugada de este viernes en el Parma Ladies Open

La colombiana Camila Osorio logró remontar el marcador para salir victoriosa en los cuartos de final del WTA 125 Parma Ladies Open, dejando en el camino a la checa Dominika Salkova.

Camila, actual número 83 del ranquin mundial de la WTA, venció con parciales de 6-1, 2-6, 6-3 tras poco más de hora y media de juego, a la checa que ocupa la casilla 117 del escalafón.

En el primer set, Camila arrancó abajo tras el quiebre de servicio, pero se recuperó y terminó ganando esa manga con un contundente 6-1, Salkova no bajó los brazos y se llevó el segundo set, con un parcial de 2-6, para que la cucuteña sacara su poder y su tenacidad para ganar el tercer set 6-3 y llevarse el juego.

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De esta manera, la colombiana clasificó a la semifinal, en la que se medirá a otra checa; en esta ocasión será Barbora Krejčíková, quien venció a Viktorija Golubic con parciales de 6-7, 6-3 y 6-2.

El duelo por el paso a la final se disputará este viernes, a las 5:10 a. m., hora de Colombia, y Camila espera avanzar para estar en la que sería su segunda final de 2026, ya que en enero pasado disputó la final en Filipinas y ganó.

Osorio ha tomado además este torneo como de preparación para lo que será su presencia en Roland Garros, que se disputará entre el 18 de mayo y el 7 de junio próximo, y en el que la colombiana espera tener un buen desempeño.

El país cuenta con dos tenistas en el Top-100 de la WTA, Camila Osorio (83) y la antioqueña Emiliana Arango (85), quienes estarán en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.