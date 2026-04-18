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Real Sociedad sorprende y es el campeón de la Copa del Rey, al vencer en penales al Atlético de Madrid

En los penales fallaron Alexander Sorloth y Julián Álvarez por los dirigidos por Diego Simeone.

  • La Real Sociedad venció desde los penales al Atlético de Madrid y se quedó con el título de la Copa del Rey. FOTO GETTY
    La Real Sociedad venció desde los penales al Atlético de Madrid y se quedó con el título de la Copa del Rey. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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La Real Sociedad gana la Copa del Rey en los penales frente al Atlético de Madrid, 3-4, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y tras el alargue.

El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, antes de que su compañero Pablo Marín marcara el penal decisivo para alzar el trofeo.

El equipo campeón empezó a marcar su camino desde el primer minuto del compromiso, sorprendiendo al Atlético con un gol en los primeros 15 segundos del juego, –el gol más rápido de una final de Copa– a través de Ander Barrenetxea.

Luego, el empate del Atlético de Simeone llegó, gracias al gol de Ademola Lookman, a los 19 minutos, para igualar el marcador 1-1.

Pero antes de irse al descanso, Mikel Oyarzabal, marcó el segundo, a los 45+1’, de penal, tras la falta del arquero argentino Juan Musso, que el central decretó como penal.

Atlético intentaba, pero no lograba el empate, tan solo a los 83 minutos, el argentino Julián Álvarez se inventó una auto habilitación de taco, para luego sacar un remate con su pierna izquierda, arriba al ángulo para el 2-2 que llevaba el partido al tiempo extra.

En los dos tiempos extras el marcador no cambió y por ello se tuvo que definir el título desde los lanzamientos de tiro penal, y en esa instancia ganó la Real Sociedad 3-4.

La Real sucede en el palmarés al Barcelona, ​​levantando un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por la covid.

La pandemia obligó a jugar aquella final sin público, pero este sábado, la Real pudo disfrutar de la cuarta Copa del Rey de su historia arropada por millas de hinchas en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

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