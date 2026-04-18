Real Sociedad sorprende y es el campeón de la Copa del Rey, al vencer en penales al Atlético de Madrid

La Real Sociedad gana la Copa del Rey en los penales frente al Atlético de Madrid, 3-4, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y tras el alargue.
El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, antes de que su compañero Pablo Marín marcara el penal decisivo para alzar el trofeo.
El equipo campeón empezó a marcar su camino desde el primer minuto del compromiso, sorprendiendo al Atlético con un gol en los primeros 15 segundos del juego, –el gol más rápido de una final de Copa– a través de Ander Barrenetxea.