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RD Congo o Jamaica, el ganador será rival de Colombia en el Mundial: a qué hora y dónde verlo

Este martes 31 de marzo se disputan los últimos lugares para la Copa del Mundo de la FIFA. El grupo K, donde se encuentra la Tricolor, espera por el último integrante.

  • El plantel de RD del Congo tiene un valor de 153,40 millones de euros según Transfermarkt, y el de Jamaica, 53,83 millones de euros. FOTOS: GETTY
    El plantel de RD del Congo tiene un valor de 153,40 millones de euros según Transfermarkt, y el de Jamaica, 53,83 millones de euros. FOTOS: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Tanto africanos como centroamericanos anhelan su segunda participación en el certamen. En Alemania 1974, RD del Congo participó cuando era la República de Zaire. Por su parte, Jamaica estuvo en la máxima cita en Francia 1998. Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y solo hay espacio para uno de los dos.

Congo tiene más herramientas

La escuadra dirigida por el francés Sébastien Desabre cuenta con 17 futbolistas en las ligas más competitivas del planeta. Se destacan nombres que forman parte de la Premier League de Inglaterra como Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) y Yoane Wissa (Newcastle); los dos primeros fueron compañeros entre 2018 y 2021 en el Manchester United, mientras que Wissa es el más caro del plantel con un valor de 30 millones de euros.

Los Leopardos también tienen presencia en el fútbol francés, ruso, belga, griego y español, siendo en La Liga de España donde juega el goleador de la selección, Cedric Bakambú, quien engrosa las filas del Real Betis. Congo terminó segundo en su grupo de eliminatorias, por detrás de Senegal, para luego eliminar a gigantes continentales como Camerún y Nigeria en los play-offs africanos, asegurando así su lugar en el Torneo de Repesca.

Por otro lado, Leon Bailey, exjugador del Bayer Leverkusen, AS Roma y actualmente juega en Aston Villa, es el encargado de encabezar el frente ofensivo de Jamaica. El plantel que lidera el director técnico Merron Gordon desde 2021 tiene pocos jugadores en las ligas top, tan solo 2, pero sí cuenta con 15 jugadores del Championship inglés (segunda división).

Jamaica venció 1-0 a Nueva Caledonia en el partido previo de esta eliminatoria. En caso de empate, se jugarán tiempos extra y, si persiste la igualdad, se ejecutarán tandas de penales. El ganador del duelo ingresará al Grupo K, que también integran Uzbekistán, Colombia y Portugal. El pitazo inicial entre congoleños y jamaiquinos está programado para las 4:00 p.m. hora de Colombia. El partido se disputará en el estadio Akron de Guadalajara, México, con transmisión de DirecTv Sports y Win Sports.

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