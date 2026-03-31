RD Congo o Jamaica, el ganador será rival de Colombia en el Mundial: a qué hora y dónde verlo

Tanto africanos como centroamericanos anhelan su segunda participación en el certamen. En Alemania 1974, RD del Congo participó cuando era la República de Zaire. Por su parte, Jamaica estuvo en la máxima cita en Francia 1998. Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y solo hay espacio para uno de los dos.

La escuadra dirigida por el francés Sébastien Desabre cuenta con 17 futbolistas en las ligas más competitivas del planeta. Se destacan nombres que forman parte de la Premier League de Inglaterra como Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) y Yoane Wissa (Newcastle); los dos primeros fueron compañeros entre 2018 y 2021 en el Manchester United, mientras que Wissa es el más caro del plantel con un valor de 30 millones de euros.

Los Leopardos también tienen presencia en el fútbol francés, ruso, belga, griego y español, siendo en La Liga de España donde juega el goleador de la selección, Cedric Bakambú, quien engrosa las filas del Real Betis. Congo terminó segundo en su grupo de eliminatorias, por detrás de Senegal, para luego eliminar a gigantes continentales como Camerún y Nigeria en los play-offs africanos, asegurando así su lugar en el Torneo de Repesca.