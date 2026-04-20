¿Quién es Fredy Hurtado, el técnico campeón con Colombia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay?

El chocoano Fredy Andrés Hurtado Abadía le volvió a dar una alegría a los aficionados colombianos, tras 33 años, el país vuelve a estar en lo más alto del balompié sudamericano, gracias al título que logró en Paraguay, tras la victoria 4-0 ante Argentina.

Hurtado Abadía, quien en el próximo mes cumplirá 50 años, nació en Juradó, Chocó, y su carrera deportiva la hizo como lateral derecho, pasando por clubes como Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Atlético Huila, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Envigado F.C., su último equipo como profesional.

Vea también: Videos | Así celebró Colombia el título del Torneo Sudamericano Sub 17 en Paraguay

El entrenador, que inició su carrera en la dirección técnica en el club Cyclones de Cali en 2015, ha pasado por el Deportivo Cali en calidad de asistente entre 2016 y 2017. A la Selección Colombia Sub-17 llegó en 2019 en calidad de asistente, ocupando ese cargo hasta 2024, cuando fue ascendido al cargo principal.

También fue asistente en las categorías Sub-20, Sub-23, y estuvo como asistente en torneos como Juegos Odesur, Esperanzas de Toulon, Sudamericano Sub-20, Mundial Sub-20, Juegos Panamericanos 2023, Preolímpico de 2024 y Sudamericano Sub-15.

Como jugador, Hurtado sumó títulos con Deportivo Cali en 1998, fue subcampeón de Copa Merconorte (1998) y Copa Libertadores (1999), campeón con el Deportes Tolima en 2003, campeón con el Cali en 2005 y dos subtítulos de la liga con Cali en 2006 y Huila en 2007.

Envigado fue su último club en 2014 y con el Naranja participó en la Copa Sudamericana en 2012.