Prográmese: regresa el fútbol de la Liga Betplay; estas son las fechas y los horarios de la primera fecha

Después de más de un mes de para, regresan las emociones de la Liga Betplay, desde este viernes arranca la programación del primer semestre de 2026, con dos duelos, los compromisos de la primera jornada se extenderán hasta el lunes 19 de enero. Con novedades como el regreso de Falcao García, la presencia de Luis Fernando Muriel con Junior y las caras nuevas del DIM y Nacional entre quienes se cuentan a Salvador Ichazo, Yony González, Didier Moreno, Milton Casco, Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez arranca la liga que buscará un nuevo campeón.

De acuerdo con la programación que confirmó la Dimayor, la Liga inicia este viernes, 16 de enero con dos duelos: Pereira ante Llaneros, a las 6:20 de la tarde y desde las 8:30 Fortaleza ante Alianza Petrolera. El sábado fueron programados tres encuentros, América recibe al Internacional de Bogotá a las 4:10 en el Pascual Guerrero, luego Atlético Nacional, que mantiene a Diego Arias como entrenador, tendrá la visita de Chicó, a las 6:20 de la tarde, en el Atanasio Girardot y cierra la jornada del sábado el duelo entre Bucaramanga y Millonarios, desde las 8:30 de la noche, en el América Montanini