¿Por qué Linda Caicedo no asistirá a la premiación del Balón de Oro?

La colombiana participará en la primera edición del Trofeo Kopa que incluye mujeres en sus nominadas.

  • Linda Caicedo nominada a mejor jugadora joven del año. Foto: GETTY.
    Linda Caicedo nominada a mejor jugadora joven del año. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 5 horas
bookmark

Este 22 de septiembre, desde las 12:00 m., (hora Colombia), los y las gigantes del fútbol serán reconocidos por su gran talento durante el año más reciente. Sin embargo, esta edición 69 de la gala del Balón de Oro, no será como cualquier otra, no solo porque una colombiana está en la lista, sino porque nuevos galardones fueron implementados con el objetivo de minimizar la brecha de género en el deporte.

Pese a las buenas noticias, Linda no será vista en la ceremonia de premiación debido a una decisión institucional del club. Le contamos todos los detalles de la ceremonia.

Más de fútbol femenino: Deportivo Cali venció por los penales a Santa Fe y es el campeón de la Liga Femenina

¿A qué fue nominada Linda Caicedo?

Luego de una brillante actuación durante la Copa América Femenina, Linda Caicedo quedó en el radar del mundo y la FIFA no pudo quitarle el ojo a la caleña, quien no ha sido solamente fundamental para la selección nacional, sino que su paso por el Real Madrid ha sido impresionante.

El 7 de agosto, la FIFA hizo oficial la nominación de Linda al Trofeo Kopa, entregado por la revista France Football a los mejores futbolistas menores de 21 años por sus destacadas actuaciones en la temporada.

“¡Aquí están nuestras nominadas al Trofeo Kopa Femenino 2025! Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López y Claudia Martínez Ovando”, reveló el Balón de Oro.

Aunque méritos son lo que le sobran a la colombiana, la Copa América fue fundamental para la nominación. Linda fue la máxima goleadora de la selección con cuatro goles en seis partidos, solo superada por la paraguaya Claudia Martínez (quien también está nominada) y por la argentina Amanda Gutierres.

¿Por qué Linda no estará en la ceremonia de premiación?

Pese a su nominación, ni Linda ni ningún otro jugador del Real Madrid estarán presentes en la ceremonia. Esta decisión se debe a que la Delegación del cuadro español, no asistirá en forma de protesta debido a los hechos de la edición anterior, donde el brasileño Vinícius Jr., nominado al Balón de Oro, no ganó pese a tener todos los méritos.

Si bien un grupo de representantes de France Football viajaron hasta España para intentar convencer a Florentino Pérez, todo parece indicar que la conversación no fue por buen camino y no lograron que se les diera permiso a los jugadores de asistir.

¿Por qué la nominación de Linda marca un hito histórico para el fútbol femenino?

Para la edición actual, France Football anunció la ampliación de galardones femeninos. Según el comunicado de la revista, la edición de este año marcará el inicio de la paridad total entre los premios entregados a futbolistas de ambos géneros.

Dentro de los nuevos premios están el Trofeo Kopa Femenino (mejor jugadora joven del año), el Trofeo Yashin Femenino (arquera más destacada) y el Trofeo Gerd Müller Femenino (máxima goleadora del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025), distinciones que hasta ahora solo se otorgaban a jugadores masculinos.

Hasta la edición pasada, únicamente existía un Balón de Oro femenino como principal reconocimiento individual.

La gala comenzará sobre las 12:00 m., con la alfombra roja y los distintos espectáculos. Mientras que la premiación será sobre las 2:00 p.m., y podrá ser vista desde la plataforma de Disney+.

Le podría interesar: Jugadora de Atlético Nacional reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores Femenina

