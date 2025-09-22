¿Por qué Linda Caicedo no asistirá a la premiación del Balón de Oro?

Este 22 de septiembre, desde las 12:00 m., (hora Colombia), los y las gigantes del fútbol serán reconocidos por su gran talento durante el año más reciente. Sin embargo, esta edición 69 de la gala del Balón de Oro, no será como cualquier otra, no solo porque una colombiana está en la lista, sino porque nuevos galardones fueron implementados con el objetivo de minimizar la brecha de género en el deporte.
Pese a las buenas noticias, Linda no será vista en la ceremonia de premiación debido a una decisión institucional del club. Le contamos todos los detalles de la ceremonia.
Más de fútbol femenino: Deportivo Cali venció por los penales a Santa Fe y es el campeón de la Liga Femenina