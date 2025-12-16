x

El francés Ousmane Dembélé conquistó el premio The Best

Ousmane Dembélé (PSG) le ganó el pulso a su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) y al joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

  Ousmane Dembélé, de 28 años, fue una de las grandes sensaciones este año en el fútbol europeo tras ganar la Champions League. FOTO: GETTY
    Ousmane Dembélé, de 28 años, fue una de las grandes sensaciones este año en el fútbol europeo tras ganar la Champions League. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Ousmane Dembélé confirmó su favoritismo al quedarse con el premio The Best, con el que la FIFA reconoce al mejor jugador del año y cuya gala se celebró este martes en el hotel Fairmont de Doha (Catar).

El delantero del Paris Saint-Germain se quedó con el reconocimiento después de lograr el Balón de Oro. La consecución de la Liga de Campeones con el conjunto parisino fue uno de los principales avales del exbarcelonista.

Puede leer: Este es el once ideal femenino de The Best 2025: Barcelona y Chelsea dominaron la elección

Precisamente, otros tres jugadores del Barça, los españoles Lamine Yamal y Pedri González y el brasileño Raphinha, optaban también al premio, igual que el madridista Kylian Mbappé, el marroquí Achraf Hakimi (PSG), los ingleses Harry Kane (Bayern Múnich) y Cole Palmer (Chelsea FC), los portugueses Nuno Mendes (PSG) y Vitinha (PSG) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool FC).

“Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo”, reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

Lea también: Flamengo de Jorge Carrascal se cruza con el Pyramids del Zico egipcio en busca de la final de la Intercontinental en Catar

La entrega del galardón se celebró la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Catar.

Por su parte, en femenino, Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, se llevó el trofeo The Best por tercera ocasión consecutiva.

En la categoría de entrenadores, el técnico español del PSG, Luis Enrique, recibió el galardón, imponiéndose sin sorpresa a otros candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, o el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.

