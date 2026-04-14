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Video| Emocionante gesto de un niño con Neymar: “para que vaya al Mundial”

Neymar Junior se encontraba en los actos previos al partido entre Santos y Atlético Mineiro por el Brasileirao, cuando un niño besó sus piernas. ¿Alcanzará a ir al Mundial?

  • Neymar ha jugado 5 partidos en esta Liga de Brasil, donde suma 3 goles y 2 asistencias. FOTO: GETTY
    Neymar ha jugado 5 partidos en esta Liga de Brasil, donde suma 3 goles y 2 asistencias. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Cuando se empezaron a retirar los integrantes del equipo brasileño campeón del mundo en el año 2002, se dijo que comenzaba la decadencia del “Jogo Bonito”. El estilo del fútbol brasileño lleno de alegría, de lujos con la pelota y con prioridad a entretener y competir de la mejor manera.

Saliendo del territorio brasileño, el fútbol a nivel mundial fue evolucionando y ese estilo de juego vistoso fue quedando relegado por el nuevo estilo físico, rápido, de orden táctico y de eficacia en ataque que propusieron las grandes ligas europeas a finales de la década de los 2000 hasta la actualidad.

Con cada vez menos intérpretes de un fútbol show, surgió para 2010 una joven estrella en el Santos de Sao Paulo, sí, el mismo equipo donde hizo historia Edson Arantes do Nascimento “Pelé”. Ese hijo de las calles paulistas que deslumbró a propios y extraños era Neymar Jr.

Neymar fue dándose a conocer por su capacidad para eludir rivales, tirar “sombreros”, hacer “caños” o “túneles” a los rivales. A los 19 años ganaría la Copa Libertadores de América con el equipo santista, ganándose un lugar en la historia del blanquinegro, por lo que no es casualidad que las nuevas generaciones le sigan reconociendo su grandeza y más si es en este club.

El hermoso gesto de un niño con Neymar

Luego de haber hecho una carrera exitosa en el fútbol europeo y asiático, Neymar volvió al equipo donde todo surgió, el Santos. Con múltiples problemas en sus rodillas, Neymar busca volver a ponerse en su mejor estado de forma para poder conseguir un cupo en la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026.

En la previa del partido liguero ante Atlético Mineiro el pasado domingo 12 de abril, un niño que llevaba guantes de arquero y la camiseta suplente de Santos, se acercó a Neymar y le besó las rodillas. Cuando le preguntaron al niño por qué lo hizo, dijo: “para que vaya a la Copa del Mundo”, mencionó.

Neymar lucha incesablemente para poder ser parte de los elegidos por Carlo Ancelotti, quien en más de una ocasión ha manifestado que llevará al Mundial solo a los jugadores brasileños que estén en mejor forma. Sin embargo, ha sido enfático con que está dispuesto a llevar a “Ney” siempre y cuando este recupere su salud y su nivel.

El llamado de Neymar no es solo algo que espera ese niño, también es esperado por el mundo del fútbol. Un jugador que mueve masas a donde va y con un talento incalculable, digno de estar en una Copa del Mundo. Pero los problemas físicos y la decisión de Ancelotti tendrán la palabra final.

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