Westcol se lanza como anfitrión del debate entre Cepeda y De la Espriella

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, dijo que está dispuesto a realizar el debate entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en sus canales de streaming. Esta iniciativa surge luego de que el abogado se impusiera en la primera vuelta con el 43,74 % de los votos frente al candidato del Pacto Histórico, que obtuvo el 40,90 %. Y es que este joven de 25 años se ha mostrado activo en el ámbito político luego de realizar una transmisión con De la Espriella un día antes de las elecciones del 31 de mayo, una oportunidad que el candidato de derecha no dejó pasar.

Luis Fernando también tenía previsto hacer un streaming similar con Paloma Valencia, pero finalmente lo canceló. Ese mismo día, la dirigente política concedió una entrevista a Mr. Stiven y Yeferson Cossio, también reconocidos influencers. Por su parte, Iván Cepeda no aceptó el encuentro con Westcol, una decisión que el streamer calificó como una muestra de rechazo y que, posteriormente, le habría jugado en contra tras la victoria del abogado en la primera vuelta. “Es muy importante tener un buen equipo de marketing, al equipo de él es al que hay que golpear, les faltó un buen eslogan. Rechazaron un streaming con la W (Westcol), pero ahora sí quieren”, expresó. “¿Por qué veo tanta gente atacada? Se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo e Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas. A ninguno de los dos se les iba atacar. Queríamos escuchar propuestas, quizás dar un par de opiniones y desmentir rumores de redes sociales. Uno no quiso... el otro sí, ¿cuál es el problema?”, escribió en su cuenta de X.

El debate entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda

Sin embargo, Westcol mantiene las puertas abiertas para Cepeda y puso a disposición sus plataformas digitales para transmitir un eventual debate entre los dos aspirantes presidenciales. “Yo haría un debate. Me interesa, sería duro, no habría un bando y se defiende el que se tiene que defender... eso estaría chimba”, añadió.