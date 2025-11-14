“Aún no se cierra el grupo, hay jugadores que seguimos teniendo en el radar”: Lorenzo en la previa del juego ante Nueva Zelanda

El técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre el microciclo de trabajo que cumple en Estados Unidos para los juegos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, y también de algunos jugadores que, aunque no están en esta ocasión, siguen en el radar de la Selección con miras al Mundial de 2026.
Lorenzo sostuvo que “la posibilidad de jugar y competir es importante porque podemos seguir observando jugadores, sobre todo los que han tenido menos minutos en la Eliminatoria, pero aún no se cierra el grupo, la idea es afianzarnos en el juego y darles minutos a muchos muchachos, sin dejar de lado que aún faltan algunos, que en esta ocasión no pueden estar, pero que hacen parte del proceso y los observamos semanalmente”.