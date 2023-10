“Confiamos en él, su labor, en su posición y en su rol, no queremos que sea el salvador, no le vamos a dar esa responsabilidad”, afirmó.

Las condiciones climáticas de la calurosa Barranquilla podrían jugar a favor de los cafeteros. Pero el clima, dijo Lorenzo, no se debe subestimar.

Los ojos están puestos sobre el atacante del Liverpool Díaz, que el jueves se verá cara a cara con su compañero de equipo Darwin Núñez.

Pese a la expectativa que genera el ‘Guajiro’, Lorenzo afirmó que no busca sobrecargarlo: “Lo primero que hicimos fue decirle que no se quiera poner el equipo al hombro. No quiero que la responsabilidad del equipo pese sobre Luis”.

Los colombianos, terceros de la eliminatoria con cuatro puntos, tendrán luego la difícil tarea de enfrentar a Ecuador en Quito, mientras que Uruguay (cuarto con tres) recibirá a Brasil en Montevideo.