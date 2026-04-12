Defensoría rechazó amenazas contra Paloma Valencia y pidió investigar lo sucedido

En el documento, la Defensoría enfatizó que “en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política” y advirtió que “la protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral”.

La entidad también informó sobre la vandalización de la campaña de Valencia en Bucaramanga, lo que, según se indicó, genera preocupación por las garantías en el ejercicio político.

La entidad alertó sobre una imagen que circuló durante este domingo en redes sociales, en la que se observa una corona fúnebre con el nombre de la senadora y el mensaje “Descanse en paz”.

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado que se publicó en sus redes sociales, rechazó de manera contundente las amenazas y actos de hostigamiento contra la candidata presidencial Paloma Valencia y solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación de los hechos.

Frente a estos hechos, la entidad hizo un llamado directo a las autoridades judiciales. “Estos hechos, cuya intencionalidad debe ser plenamente establecida, exigen una respuesta institucional oportuna. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló la Defensoría.

El organismo también puso el foco en la situación de las mujeres en la política, destacando la necesidad de mayores garantías para su participación. Se subrayó la importancia de adoptar medidas de protección reforzada ante los riesgos que enfrentan, en un contexto donde su representación sigue siendo limitada.

Además, se hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales a contribuir a un ambiente de respeto y exigir el “rechazo” de estos hechos por todos los sectores políticos y sociales. Y se señaló “la importancia de que el debate público se desarrolle sin violencia, estigmatización o discursos que pongan en riesgo la vida, la integridad y la participación en la contienda electoral”.

En relación con el entorno digital, la entidad advirtió sobre los riesgos asociados a la circulación de contenidos en redes sociales que puedan incitar a la violencia o desinformar, e insistió en la necesidad de adoptar medidas de prevención y control, especialmente en contextos electorales.

Por último, el organismo reiteró la importancia del respeto en la diferencia como base de la democracia. “La democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas, y cuando existen garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de seguridad y respeto”, concluyó.

La Defensoría anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación, en cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos, en medio de un clima electoral que cada vez está más polarizado.

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