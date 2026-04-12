Defensoría rechazó amenazas contra Paloma Valencia y pidió investigar lo sucedido

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado que se publicó en sus redes sociales, rechazó de manera contundente las amenazas y actos de hostigamiento contra la candidata presidencial Paloma Valencia y solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación de los hechos.
La entidad alertó sobre una imagen que circuló durante este domingo en redes sociales, en la que se observa una corona fúnebre con el nombre de la senadora y el mensaje “Descanse en paz”.
La entidad también informó sobre la vandalización de la campaña de Valencia en Bucaramanga, lo que, según se indicó, genera preocupación por las garantías en el ejercicio político.
En el documento, la Defensoría enfatizó que “en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política” y advirtió que “la protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral”.