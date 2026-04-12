Perú extiende elecciones al lunes tras caos logístico que impidió votar a 63.000 personas

La autoridad electoral del Perú informó que ampliará la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus lugares de votación.
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
El “JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, dijo el Jurado Nacional de Elecciones de ese país en su cuenta de X (antes Twitter).