Perú extiende elecciones al lunes tras caos logístico que impidió votar a 63.000 personas

El “JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, dijo el Jurado Nacional de Elecciones de ese país en su cuenta de X (antes Twitter).

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

La autoridad electoral del Perú informó que ampliará la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus lugares de votación.

Los comicios en el país latinoamericano estuvieron marcados por grandes conflictos y manifestaciones posteriores a las fallas en las mesas de votación durante la jornada de este domingo.

Policías y fiscales ingresaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de que más de 60.000 electores se quedaron sin votar en las elecciones presidenciales por la falta de instalación de sus mesas de sufragio en Lima, informó la institución policial.

Durante la mañana, el organismo electoral indicó que hubo retrasos en la entrega de cédulas, ánforas y otros materiales electorales en centros de sufragio en algunos distritos de Lima.

Agentes de la policía anticorrupción y fiscales “realizan diligencias en la ONPE y en la empresa” encargada de repartir cédulas, ánforas y otros materiales electorales, dijo la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocorp), en la red social X.

Según una disposición de las autoridades electorales, las mesas no instaladas hasta las 12H00 locales (17H00 GMT) debían ser anuladas, pero el plazo se amplió por los retrasos en la distribución dos horas más hasta las 14H00 locales (19H00 GMT).

Cumplido el plazo, no se abrieron 211 mesas de sufragio en la capital.

En 15 locales de votación “no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual tuvo impacto en 63.300” electores, dijo Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

La Fiscalía indicó que estas diligencias buscan “evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, en X.